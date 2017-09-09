“Piyalepaşa İstanbul Sahaf Günleri“ başladı

İSTANBUL (AA) - Sahaflar Birliği Derneği ve Polat Holding iş birliğiyle gerçekleştirilen "Piyalepaşa İstanbul Sahaf Günleri" kitapseverlerle buluştu.

Beyoğlu'ndaki Piyalepaşa İstanbul alanında yapılan etkinliğe ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulunan Turkuaz Sahaf'ın sahibi Emin Nedret İşli, katılımcı sahafların iki ayrı kategoriye ayrıldığını belirterek, kapalı alan ile bahçe katında okuyucuları beklediklerini söyledi.

İşli, kapalı alanda 7 sahaf bulunduğunu kaydederek, "Bu kattaki sahaflar, sadece nadir, antikalaşmış, cilt durumu, kondisyonu, görsel yönü öne çıkan, hat, levha, ferman, berat, mahkeme-i şeriyye ilamı, seyahatname, Osmanlıca baskı kitap, baskısı tükenmiş ama referans olarak kabul edilen nadir kitaplardan oluşan, çok ciddi ve gerçek anlamda sahafiye kabul edilebilecek ve sadece işi bilen önemli sahaflarda alınıp satılabilecek malzemeleri bu katta değerlendirdik, teşhir ettik ve insanlara sunmaya çalıştık. Gerçek bir sahafın neler satabileceğinin ve ne derecede büyük ve önemli kitaplar gösterip teşhir edebileceğinin çok güzel bir örneğini burada veriyoruz." diye konuştu.

Bahçe alanında 12 sahafın yer aldığını belirten İşli, "Bu bölüm daha küçük bütçeli, ikinci el, baskısı tükenmiş, gençlerin veya orta yaşlıların ilgilenebileceği, roman, edebiyat, şiir, hikaye kitapları, nadir bulunan dergiler, long play'ler, 45'liklerin alınıp satıldığı bir çarşı konumunda." ifadelerini kullandı.

Nedret İşli, sahafların en değerli eserlerini etkinliğe getirdiğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Mesela, 1500'lü yıllarda Venedik'te basılmış bir kitabım var. Osmanlı Türkleri'nin bastığı ilk anatomi kitabı, aşağıda sergileniyor. Müteferrika baskısı ilk 21 kitaptan biri aşağıda. Saray cildi dediğimiz, cildi güzel türde kitaplar yine burada teşhir ediliyor. Hem konusunda gerçekten uzmanlaşmış, hat, levha, tahvil, ferman, hisse senedi ve mahkeme-i şeriyye ilamı gibi özel, görsel yönü ağır basan malzemelerde uzmanlaşmış Ared Collection ile Talip Ephemera da burada yer alıyor. Bunlar İstanbul'da kendi alanlarında bir numaralar. Beyoğlu'nun en eski esnaflarından Sahaf Levent de yine burada. Eski sahaflar çarşısını temsilen Kalender Sahaf, Nusret Hoca ve Gezegen Sahaf da yine buraya katıldı."

Piyalepaşa Gayrimenkul Genel Müdürü Kaan Yücel ise İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birine imza attıklarını dile getirerek, "Geçmişiyle ve buradaki değerleriyle, sürdürülebilir bir proje olmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda bu etkinliği planladık. Bu ilki. Devamı da gelecek önümüzdeki senelerde." ifadelerini kullandı.

İki alanda toplam 19 sahafın yer aldığını vurgulayan Yücel, kitap müzayedeleri ile yazar söyleşilerinin de yapılacağını dile getirdi.

Etkinlikte, 1927 basımı Nutuk, 1820'de basılan Osmanlı Türklerinin ilk anatomi kitabı, Nazım Hikmet'in kitaplarının ilk baskıları, imzasının bulunduğu belgeler ve şiirlerinin yer aldığı plaklardan oluşan koleksiyon da ziyaretçiler için sergilenmeye başladı.

Şair yazar Sunay Akın'ın 15 Eylül'de okuyucuyla buluşacağı etkinlik, 16 Eylül'de sona erecek.