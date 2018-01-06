Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat ELDAY dünya ASKON Başkanı Hasan Cesur İş Dünyasına Büyük Müjde…
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Podolski Köln'de dönerci açtı

- Türk yemeklerini çok sevdiğini söyleyen Podolski'ye açılışta, hayranları büyük ilgi gösterdi

Podolski Köln'de dönerci açtı


KÖLN (AA) - Polonya asıllı Alman futbolcu Lukas Podolski, Almanya'nın Köln kentinde dönerci açtı.
İki sezon Galatasaray forması giydikten sonra Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olan Podolski'nin, Salih ve Metin Dağ kardeşlerle açtığı "Mangal Döner"in açılışına, futbolcunun hayranları yoğun ilgi gösterdi.
Açılışta basın mensuplarına açıklamada bulunan Podolski, Türk yemeklerini çok sevdiğini, Köln'de Metin ve Salih Dağ kardeşlerin işlettiği restoranın yemeklerine gerek lezzet gerekse kalite olarak hayran kaldığını ve böyle bir yatırım yapma fikrinin oluştuğunu söyledi.
İki yıl kaldığı Türkiye'de yemek kültürünün geliştiğini kaydeden Podolski, "Türkiye'de çok lezzetli yemekler yedim. Geri dönünce Köln'de Mangal Restaurant'ın sürekli müşterisi oldum. Daha sonra sahipleriyle arkadaş olduk ve bu restoranın şubesini birlikte ortak açma fikri oluştu. Daha önce de bir dondurmacı açmıştım. Beş yıldızlı restoran açmaktansa, halka daha yakın olmayı seviyorum. Sırada ne var derseniz onu şu an bilmiyorum, zaman gösterecek." diye konuştu.
Restoran işletmecisi Metin Dağ ise Galatasaray taraftarı olduğunu, Podolski gibi ünlü bir futbolcuyla iş yeri açmanın kendilerini gururlandırdığını ifade etti.
Ünlü futbolcuyu görmek isteyenler, iş yerinin bulunduğu Bonner Caddesi'nde uzun kuyruklar oluşturdu.
Daha önce Bayern Münih, Köln, Inter ve Arsenal'de oynayan Podolski, Galatasaray formasıyla 75 maçta 34 gol kaydetti.
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Lukas PodolskiKölnFutbolDönerci
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5