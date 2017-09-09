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Prizren'de “Türk Film Festivali“ başladı

- Festivalin açılış töreninde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" Türk oyuncu Ediz Hun'a verildi

Prizren'de “Türk Film Festivali“ başladı

PRİZREN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu tarafından Kosova'nın Prizren kentinde düzenlenen "Türk Film Festivali" başladı.
Prizren'deki Lumbardhi sinema salonunda gerçekleştirilen açılışa Türkiye'den misafir olarak ünlü oyuncu Ediz Hun, yönetmen ve senarist Çağan Irmak ile Kosovalıların Türk dizilerinden yakından tanıdığı oyuncu Yiğit Özşener katıldı. Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Prizren Başkonsolosu Selen Evcit, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül, ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda sinemasever de katılımcılar arasında yer aldı.
Ediz Hun'a festivalin "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü takdim eden Büyükelçi Kılıç, etkinlikte yaptığı konuşmada, Hun'un duayen bir sanatçı olduğunu söyledi.
Hun ise ödülü 1920'lerde film çekmeye başlamış Muhsin Ertuğrul'dan geçen temmuz ayında vefat eden "Şoför Nebahat" lakaplı oyuncu Sezer Sezin'e kadar hayatta olmayan değerli sanatçılar adına aldığını dile getirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Başkonsolosluğa, sanata sundukları katkılardan dolayı teşekkür eden Hun, "Burada bulunuşunuz bizi sevgiyle kucakladığınızın göstergesi, sanata verdiğiniz değerin göstergesidir; bu son derece önemli. Gökyüzüne baktığımız zaman Yaradan'ın eseri olan bu sonsuz evrendeki aidiyet hiç şüphe yok ki sevgiyle yoğrulmuş tükenmez bir enerji kaynağıdır." dedi.
- Festivalin açılış filmi "Dedemin İnsanları"
Bakan Yağcılar'dan teşekkür plaketi alan Çağan Irmak da festivalin açılış filmi olan "Dedemin İnsanları"nın, göçmen dedesinin gerçek hikayesi olduğunu aktardı. Irmak, Türkiye'de de Kosova'dan göçmüş ve memleket özlemi çeken birçok insanın yaşadığını sözlerine ekledi.
Ortakları DokuFest, DokuKino ve Lumbardhi sineması olan festivalin açılış töreninden sonra Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı "Dedemin İnsanları" filmi gösterildi.
Prizren'de 15 Eylül'de sona erecek festival kapsamında Kosovalılar, Türk sinemasının son yıllardaki en başarılı 11 filmini Arnavutça alt yazılı ve ücretsiz izleme imkanı bulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Film FestivaliPrizrenKosova
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