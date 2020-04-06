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PTT'den maske açıklaması

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla marketler ve çarşılara ayrıca bazı şehirlerde ulaşım araçlarına maske takılmadan girilmeyeceği açıklanmıştı. Bu konuda maske eksiği bulunan vatandaşlar için PTT açıklama yaptı.

PTT'den maske açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan coronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirleri kamuoyuna sundu. 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı, 30 büyükşehire giriş ve çıkış yasağı getirilirken son olarak maske takma zorunluluğuna değindi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de yasak başladı, maskesi olmayan yolculara maske dağıtımı yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla marketler ve çarşılara ayrıca bazı şehirlerde ulaşım araçlarına maske takılmadan girilmeyeceği açıklanmıştı. Bu konuda maske eksiği bulunan vatandaşlar için PTT açıklama yaptı.

PTT'DEN AÇIKLAMA

PTT tarafından yapılan açıklamada, "T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Dağıtımın şartları da belli oldu. Buna göre 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olanlar hariç vatandaşlara haftada 5 maske verilecek. Maskeler PTT tarafından evlere ulaştırılacak.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanlığıPTT
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