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Rahat uykunun filmini yaptı

Lova, markanın yüzü Larissa ve Burak Gacemer çiftinin oynadığı yeni reklam filmi ile tanıtırken rahat uyku anlayışını da anlatıyor. Ayrıca Lova’nın tüm ürünlerinde geçerli yüzde 50 indirim ve 48 saate teslim uygulaması da devam ediyor.

Rahat uykunun filmini yaptı
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Lova, lansmana özel fiyatıyla dikkat çeken yeni ürünü Theraphy Coil yatağı markanın yüzü Larissa ve Burak Gacemer çiftinin oynadığı yeni reklam filmi ile tanıtırken rahat uyku anlayışını da öne çıkarıyor.

Lova Yatak’ın özel olarak üretilen Theraphy Coil yatak modeli, omurgayı doğru pozisyonda tutarak, uyku sırasında ihtiyaç duyulan aktif dinlenmeyi destekliyor. Dayanıklılığı artırılmış HRS yay sisteminin kullanıldığı yatağın üst katmanında yer alan ped, hijyeni üst seviyeye taşıyor. 30 derecede yıkanılarak leke ve kokulardan kolayca arındırılan pedler, yatağın kullanım süresinin de uzamasını sağlıyor.

Aynı zamanda Haziran sonuna kadar Lova’nın tüm ürünlerinde geçerli yüzde 50 indirim ve 48 saate teslim fırsatı devam ediyor. Rahat bir uyku için gerekli tüm ürünleri tek çatı altında toplayan Lova Yatak, uyku tipine, tarzına ve vücut ihtiyaçlarına göre öneride bulunduğu uyku testi ve 120 gün değişim vaadi sunan uyku ekipmanıyla mağazalarda ve bir tık uzakta;  www.lovayatak.com adresinde!

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LOVA YATAK’TATheraphy Coil YatağınınLovanınLova
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