Rakip çay ve kahve Fatih’te bir araya geldi

Birbirine rakip kabul edilen çay ve kahve Uluslararası Çay gününde Fatih Merkez Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Çayın sürdürülebilir üretimi, tüketimi ve ticaretini desteklemek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Çay günü olarak ilan edilen 21 Mayıs ülkemizde de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Türkiye ekonomisinde önemli yere sahip olan çay için yapılan etkinliklerden bir tanesi de Güvenilir Ürün Platformu ve Fatih Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi’nde özellikle öğrencilerin ve ilgi duyanların katılımına açık olarak düzenlenen Fatih'te Çaylı Kahveli Kütüphane Sohbetleri adlı panel konu masaya yatırıldı.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı gazeteci Celal Toprak'ın moderatör, Doğuş Çay Yönetim Kurulu Üyesi Harika Batallı ve FM Kahve Kurucusu Naim Koca’nın konuşmacı olduğu etkinlikte çay ve kahvenin geleceğini konuşuldu.

Birbirine rakip olduğu iddia edilen iki önemli ürün konusunda doğru bilinen yanlışların da ele alındığı etkinlikte çok sayıda soru gelmesi dikkat çekti.

Çayda doğru demleme yönteminden çayın ekonomideki durumuna kadar birçok soruyu yanıtlayan Doğuş Çay Yönetim Kurulu Üyesi Harika Batallı üreticileri destekleyerek ülkemizin bu değerinin kalıcı hale getirilebileceğinin altını çizdi.

Doğuş Çay olarak 2021'de 160 bin ton yaş çay, 975 bin ton şeker pancarı 60 bin ton patates, 50 bin ton domates, 15 bin ton mısır alımı gerçekleştirdiklerini de ekleyen Batallı, “yaptığımız işe inanıyoruz ve hem halkımıza hem de ülkemize fayda sağlayabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm bu yatırımlarımız ve çalışmalarımız sonucunda da Türkiye'nin bir numaralı tarım markası olmayı hedefliyoruz’ diye konuştu.

Kahve ile ilgili doğru bilinen yanlışlara değinen FM Kahve Kurucusu Naim Koca ülkemizde üretimi olmamasına rağmen kültürümüzde sohbet ürünü olarak kabul edilen kahvenin tüketim yaşı 12 ye kadar düştüğünü söyledi ve şöyle devam etti:

“ Kahvenin zararlı olduğu ile ilgili doğru bilinen yanlış çok fazla, doğru şartlarla hazırlanan ve günlük sınırı geçmeden tüketilen kahve kalpten başlayarak vücudun bütün organlarını besler. Ancak burada çözülebilen değil demlenebilen ya da pişebilen kahve türlerini seçmek çok önemli. Bu özelliklerde 3 çeşit kahve türü var. Espresso bazlı içecekler, filtre kahve bazlı içecekler ve dünyada pişebilen tek kahve türü olan Türk kahvesi’dir.”