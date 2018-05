“Rampa çilesi“ tünellerle son bulacak

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Çanakkale-İzmir karayolunun Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde bulunan ve yaklaşık 40 dakikada katedilebilen 24 kilometrelik Kazdağları rampaları, yapımı devam eden 2 tünelin 2023'te tamamlanıp hizmete açılmasıyla 5 dakika kadar kısa bir sürede geçilebilecek.

AA muhabirinin Karayolları Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, Çanakkale'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayan karayolunda başlatılan bölünmüş yol ve tünel çalışmaları devam ediyor.

Yüksek turizm potansiyeli nedeniyle özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğu artan bölgedeki Kazdağları rampaları, sürücüler için en sıkıntılı ulaşım noktaları arasında yer alıyor.

Çanakkale ve İzmir limanları ulaşımının hinterlandında yer alan lojistik karayolu altyapısını oluşturan yolun konforlu şekilde tamamlanmasıyla Kuzey Marmara ile Güney Marmara ve Ege Bölgesi arasında ulaşım kolaylaşacak.

Bu sayede trafikte can ve mal güvenliği temin edilerek, bölgenin turizm, ticaret ve sosyoekonomik gelişimine de katkı sağlanacak.

- Bölgeye çift gidiş gelişli iki tünel yapılacak

Ayvacık-Küçükkuyu arasında kalan 9,6 kilometrelik bölünmüş yol yapım çalışmaları kapsamında onlarca keskin virajı içinde barındıran bölgeye toplam 5 bin 745 metre uzunluğunda çift tüp 2 tünel inşa edilecek.

Çoğu zaman yavaş giden ağır tonajlı bir aracın arkasında oluşan konvoy içinde sollama yapamayan sürücüler için çekilmez olan onlarca virajlı Kazdağları rampalarındaki çileli ulaşım, tüneller sayesinde son bulacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te kullanıma açılacak tünellerle sürücülerin eğimli virajlar nedeniyle zorlandığı, kazalara davetiye çıkaran ve toplamda 40 dakikada katedilebilen 24 kilometrelik Kazdağları rampaları 5 dakikada geçilebilecek.

Yapım çalışmalarına 2016'da başlanan bin 700 metre uzunluğundaki T1 tünelinde bin 500 metrelik kesimde kazı ve destek çalışmaları yüzde 89 tamamlandı. 4 bin 52 metre uzunluğundaki T2 tünelinde ise portal çalışmalarına başlandı.



- "Günlük 7 bin araç geçişi"

Çanakkale'nin İzmir ve Balıkesir ile bağlantısının sağlandığı yolu bin 200'ü ağır olmak üzere günlük yaklaşık 7 bin vasıta kullanıyor.

Özellikle yaz aylarında ağır vasıtaların yoldaki yoğunluğu nedeniyle sürücüler için büyük sorun teşkil eden yol tünellerin tamamlanmasıyla birlikte rahat bir nefes alacak.

Her iki tünelde de çift gidiş ve çift geliş yollarıyla sürücüler, yolculuklarını daha konforlu yapacak.

- "Çalışmalar 7/24 devam ediyor"

Tünellerin Şantiye Şefi Samet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2023'te kullanıma açılacak tünellerdeki çalışmaların vardiyalı olarak 7/24 devam ettiğini söyledi.

Tünellerin bölünmüş yol standartlarında iki geliş ve iki gidiş olarak inşa edildiğini anlatan Yılmaz. "T1 ve T2 adı verilen iki tünelimizde de çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. T1 tünelindeki çalışmalar Haziran 2016'da başlamıştı. Bu tünelimizdeki çalışmaları bu yılın sonunda tamamlamayı planlamaktayız. T1'deki iki yönde de yaklaşık olarak yüzde 92'lik bölümü tamamlamış bulunuyoruz. Tünelimizdeki bir hatta 133, diğer hatta da 162 metrelik alan kaldı." dedi.

Tünelde 300 işçinin görev aldığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Burada 300 işçimizle görev yapıyoruz. Bölgede sıkıntılı bir ulaşım vardı. Yapılacak tünellerle kaliteli ve çok daha konforlu bir ulaşım imkanı sunacağız. Bizler de işçi arkadaşlarımız da var gücümüzle tüm mesaimizi burada harcıyoruz. Normalde 40-45 dakikayı bulan bu yoldaki ulaşım, tünellerin tamamlanmasıyla 5 dakika gibi kısa bir sürede geçilebilecek. Bölünmüş yolu kullanan bir araç ise Ayvacık'tan Küçükkuyu'ya daha ekonomik şartlarda 110 kilometrelik sabit hızla 10 dakikalık bir yolculukla ulaşabilecek."