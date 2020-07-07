REİS Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı

Dünyada dört kıtada 26 ülkeye ihracat yapan Reis Gıda’nın kuruluş mottoları arasında; çalışanlarının sağlığı ve güvenliği ile kalite ve hijyen standartlarını ön planda tutmak var.

Covid-19 kapsamında gerçekleştirdiği üst düzey hijyen tedbirleri, bilgilendirici kitapçıkları, personel eğitimleri, üretim, yemekhane, dinlenme alanları, lojistik ve personel servislerindeki uygulamaları ve tüm paydaşların sağlığını gözeten çalışmaları ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın önderliği ile TSE tarafından yayınlanan "Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’nda belirlenen tüm kriterlere uygunluğu denetlenerek COVID-19 Güvenli Üretimi Belgesi’ni alan firmalar arasında yer aldıklarını ifade eden Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, topluma karşı yükümlülerin yerine getirilmesi konusunda COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’nin önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti.

“39 yıldır tarladan sofraya gıda güvenliğini misyon edinerek gıdanın üretiminden tüketimine kadar olan arz zinciri boyunca her aşamada hijyen, kalite ve izlenebilirliğini sağlayarak çevreye ve topluma duyarlı bir marka olduk” diyerek sözlerine devam etti.

İçinden geçtiğimiz bu zorlu salgın sürecinin ilk gününden itibaren dünya standartlarında tedbirler alarak Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan tüm aksiyonları uyguladık. Pandemi süresince aldığımız önlemler ve gerçekleştirdiğimiz hijyen standartları ile insanların sağlık yönünden güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlamak için üretimini yaptığımız güvenilir gıdayı, erişilebilir gıda haline getirmek için daima çalıştık.

Çevreye ve topluma duyarlı olan marka kimliğimizle kalite ve gıda güvenliğinden taviz vermeden üretmeye, ihracatımızla da ülke ekonomisine katkı sağlamaya ve tüketicilerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz diye konuştu.