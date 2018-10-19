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Reis'ten iklim değişikliği uyarısı

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis “Dünyada giderek artan nüfusun beslenebilmesi için; üretimin arttırılması, adaletli paylaşımı, israfın en aza indirilmesi, atık ve geri dönüşümün önemine tüm dünya ülkelerinin odaklanması gerekir" dedi.

Reis'ten iklim değişikliği uyarısı
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T.C Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin de katılımlarıyla 17 Ekimde gerçekleştirilen, Dünya Gıda Günü buluşmasında Reis Gıda üstlenmiş olduğu sosyal sorumluluk misyonuyla yerini aldı. “Çizgiyi çekmek gerek” başlıklı konuşmasına Kastamonu’daki kendi köyünden örnekler vererek başlayan ve 1990’dan sonra Türkiye’nin yüzlerce köyünün terk edildiğini vurgulayan Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis ise şunları kaydetti: “Dünyada giderek artan nüfusun beslenebilmesi için; üretimin arttırılması, adaletli paylaşımı, israfın en aza indirilmesi, atık ve geri dönüşümün önemine tüm dünya ülkelerinin odaklanması gerekir. Harekete geçmezsek küresel iklim değişikliğinin etkileri daha yıkıcı ve maliyetli olacak, iklim değişikliğine çözüm getirmeden doğayı koruyamayız, yaşamda sürekliliği sağlayamayız. Sürdürülebilir bir gelecek için açlık ve yoksulluğun gündemde olmadığı, yer küremizde yaşayan insanların topraklarını terk etmeden, güvenli gıdaya ve temiz suya erişebildiği, çocukların yeterli beslenebildiği, sağlıklı büyüdükleri barış içinde bir dünya diliyorum. ”

Reis’e ‘’Dünya Gıda Günü’’ Ödülü Layık Görüldü.

Reis Gıda; 1995 yılından buyana,  geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakmak adına gerçekleştirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile , T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası(TÜGİS), Sürdürülebilirlik Akademisi ve Dünya Gıda ve Tarım Örgütü(FAO)’nun karar birliğinde ‘’Dünya Gıda Günü’’ ödülüne layık görüldü.
 


 

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İklim DeğişikliğiMehmet ReisReis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis Ise şunları Kaydetti: “Dünyada Giderek Artan Nüfusun Beslene
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