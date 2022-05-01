Reklam tartışması son buldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hükümete aktarılan yeni talepler çözüme kavuşuyor. TBMM’ye sunulan kanun teklifinde fuar alanlarındaki ilan ve reklam vergisinden muaf olması ve Ticaret Bakanlığı’na tahsis olan Dış Ticaret Kompeksi’nin ihracatçılar tarafından kullanılan bölümlerinin bedelsiz olarak TİM’e devrolunması teklifleri hayata geçecek. Ayrıca, iflas eden, ölen, ticareti terk eden ve son 5 yılda ihracat yapmayan üyelerin borçları, genel kurullarda alınacak kararla terkin edilebilecek.

Yeni rekorlara emin adımlarla yürüyen ihracat ailesinin, odağının sadece ihracat olması için sorunlarıyla da yakından ilgilendiklerini belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, “Son 2 yılda hükümetimize ilettiğimiz 122 talebinin tamamı, ivedilikle çözüme kavuştu. Yeni kanun teklifindeki taleplerimiz de yakında hayata geçecek. İhracatçılarımızı yol arkadaşı addeden Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza ve göreve geldiğinden bu yana her zaman yanımızda olan Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş’a verdikleri desteklerden ötürü şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

61 İhracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan Türk ihracatçısının sorunlarına çözüm bulmaya devam ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 12 maddelik kanun teklifi ile ihracatçıların önemli sorunları çözüm bulacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’in yoğun çabalarıyla birlikte, Türkiye’de gerçekleştirilen fuarların iç alanlarında yapılan ilan ve reklamlar, ilan ve reklam vergisinden muaf tutulacak. Aynı zamanda Ticaret Bakanlığı’nın tahsisinde yer alan ve maliyetinin yüzde 98’i Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile iki birlik genel sekreterliği tarafından karşılanan TİM Genel Sekreterliği ve dört ihracatçı birliği genel sekreterliğinin bulunduğu Dış Ticaret Kompleksi’ndeki kullanılan bölüm bedelsiz olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’e devredilecek. Ayrıca, iflas eden, ölen, ticareti terk eden ve son 5 yılda ihracat yapmayan üyelerin borçları, genel kurullarda alınacak kararla terkin edilebilecek.

Türkiye’deki fuarlar, ilan ve reklam vergisinden muaf olacak

Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandıran ve emin adımlarla yeni rekorlara yürüyen ihracat ailesinin, odak noktalarının sadece ihracat olması için sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini ifade eden TİM Başkanı İsmail Gülle, şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 12 maddelik kanun teklifinde taleplerimizin yer bulması bizleri sevindirdi. Hatırlanacağı üzere son zamanlarda İstanbul’da düzenlenen ve yurtdışından gelen yabancı müşterilerin de bulunduğu uluslararası fuarlarımıza belediye ekiplerinin ilan ve reklam vergisi için baskın yapmaları hoş bir görüntü yaratmamıştı. Bu konudaki taleplerimizi hükümetimize ve Ticaret Bakanlığımıza iletmiştik. Artık Türkiye’de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar, ilan ve reklam vergisinden muaf tutulacaktır. Ayrıca Yenibosna’da bulunan ve maliyetinin yüzde 98’ini TİM ve iki ihracatçı birliği genel sekreterliğimizin karşıladığı, TİM Dış Ticaret Kompleksi, Ticaret Bakanlığı’na tahsisliydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Ticaret Bakanımızın destekleriyle Dış Ticaret Kompleksi’ndeki kullanılan bölüm bedelsiz olarak TİM’e devredilecek. Alınan kararlar ihracat ailemize hayırlı olsun.”

Son 2 yılda 122 talep çözüme kavuşturuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ihracat ailesine verdiği desteğe vurgu yapan İsmail Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanımızın bizlere açtığı yolda ihracatımız artıyor, demek ki doğru yolda ilerliyoruz. Her zaman söylüyoruz; ihracat görevimizdir, ihracat borcumuzdur, ihracat geleceğimizdir, ihracat istikrarımızdır, ihracat gücümüzdür. Çünkü ihracat, dünya arenasındaki gururumuzdur. Son 2 yılda hükümetimize ilettiğimiz 122 talebinin tamamı, ivedilikle çözüme kavuştu. Yeni kanun teklifindeki taleplerimiz de yakında hayata geçecek. İhracatçılarımızı yol arkadaşı addeden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve göreve geldiğinden bu yana her zaman yanımızda olan Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş’a verdikleri desteklerden ötürü şükranlarımızı sunuyorum.”

“Hedeflerimize büyük bir azimle yürüyoruz”

Yılın ilk çeyreğinde ihracat ailesinin, son derece başarılı bir performans gösterdiğini belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, ”Mart ayı rakamlarımızda bunu yine gördük. Geldiğimiz noktada yılın ilk çeyreğinde toplam ihracatımız 60 milyar doları aştı. Mevcut projeksiyonda bu rakamlar, hedeflerimize giden yolda son derece önemli. 2022 yılı hedefimiz olan 250 milyar dolara ulaşmak için ihracatımızı geçtiğimiz yıla göre her ay 2,1 milyar dolar artırmamız gerekiyordu. Son rakamların neticesinde, 250 milyar dolara giden yolda ilk çeyrekte 10 milyar dolar artıdayız. Yabancı alıcılar, Türk firmalarımıza çok yoğun bir teveccüh gösteriyor. Bunu gerçekletirdiğimiz heyetlerde de görüyoruz. Tüm sektörlerde ülkemize ciddi bir talep ve ilgi var. Mevcut ivmenin yükselişle devam ediyor olması beklentilerimizi artırıyor. Tüm hedeflerimize büyük bir azim ve inançla yürüyoruz” dedi.