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Reklamverenler, çocuklar için ittifak yaptı

- Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pura: - "İmzacı 11 firma çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırıp, bu alışkanlıkların toplum genelinde yaygınlaştırılması yolunda ebeveynlerin ve kamu otoritesinin çabalarına destek olurken, bunu kendileri öz denetim ile sağlayacaklar"

Reklamverenler, çocuklar için ittifak yaptı

İSTANBUL (AA) - Reklamverenler Derneği çatısı altındaki Sorumlu Reklamcılık Yürütme Kurulunda yer alan gıda ve içecek firmaları, çocuklara sağlıklı hayat alışkanlıkları kazandırılması ve bu alışkanlıkların toplum genelinde yaygınlaştırılması amacıyla "Ulusal Gıda ve İçecek İttifakı - Türkiye Taahhüdü"nü hayata geçirdi.
Basın toplantısında taahhüde imza atan firmalar, çocuklara yönelik pazarlama iletişiminin, evrensel hale gelmiş uluslararası kaynaklara dayanan kurallara göre yürütülmesi, öz denetim bilincinin yerleştirilmesi ve kurallara aykırı reklam yapılmaması için çalıştıklarını kamuoyuna açıkladı.
Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, "Ulusal Gıda ve İçecek İttifakı - Türkiye Taahhüdü'nü; Coca Cola, Danone, Eti, Ferrero Türkiye, Mars Gıda, Mondelez International, Nestle, PepsiCo, Uludağ İçecek, Unilever ve Yıldız Holding'in imzaladığını belirtti.
İmzacı 11 firmanın daha önce bireysel almış oldukları tedbirleri şimdi bir adım öteye taşıyarak, kolektif olarak alacakları gönüllü önlemlerle çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırıp, bu alışkanlıkların toplum genelinde yaygınlaştırılması yolunda ebeveynlerin ve kamu otoritesinin çabalarına destek olacağını belirten Pura, "Bunu kendileri öz denetimle sağlayacaklar." dedi.
Dünyada birçok ülkede çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak için çalışmalar yürütüldüğünü açıklayan Sorumlu Reklamcılık Yürütme Kurulu Sözcüsü Zekai Onur Avcı ise bilimsel araştırmalar ve tavsiyeler temelinde belirlenen kriterlerle, çocukların pazarlama faaliyetine maruziyetini kısıtlama yönünde inisiyatif aldıklarını belirtti.
Sorumlu Reklamcılık Yürütme Kurulu Sözcüsü Ebru Şenel Erim de ise bugün dünyada çocuklara yönelik sorumlu pazarlama faaliyetleri konusunda önemli taahhüdlere imza atıldığını belirtti.
Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Sorumlu Reklamcılık Yürütme Kurulu Başkanı Murat Zengin ise beslenme, fiziksel aktivite ve sağlıkla ilgili ulusal hedeflerin geliştirilmesini desteklemek amacıyla 2016’da bir taahhüt etrafında toplandıklarını hatırlatarak, "Türkiye Gıda Taahhüdü, neredeyse dünyada benzer bir örneği daha olmayan, ülke beslenme ve sağlık politikalarına paralel, yerli ve çok uluslu firmaların aynı vizyon ile bir araya geldiği tarihi bir belgedir. Bu taahhüt, dünyada örnek bir çalışma olarak adlandırılmaya başlamıştır." ifadelerini kullandı.

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Ulusal Gıda Ve İçecek İttifakı – Türkiye TaahhüdüSorumlu ReklamcılıkReklamverenler Derneği
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