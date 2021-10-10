Relax koltuklarda kampanya başladı

Doğtaş’ın Relax Mekanizmalı Koltuk Takımlarıyla Yaşam Alanlarındaki Konfor Yükseliyor!.. Yapılan araştırmalara göre insanların %80'inden fazlası ciddi sırt ağrısı çekiyor Bu sorunun çözümlerinden biri ise; insan ergonomisine en uygun çözümlerin uygulandığı tasarımlar. Doğtaş Relax modelleri de tam da bu amaç için hazırlandı.

Doğtaş relax mekanizmalı koltuk takımları, tarz sahibi dokunuşlarla yaşam alanlarına yüksek konforu davet ediyor. Şık tasarımların, güçlü profillerle birleştiği relax mekanizmalı koltuk takımlarında, tarz ve uyumun ahengini sunan detaylar, fonksiyonel sadelikte hayat buluyor.

Monarch ve Madrid koltukların sırt destekli rahat oturma alanının evlere kattığı ambiyans, ilham alınası bir yaşam kurgusu sağlıyor. Monarch keskin hatları yumuşak geçişlerle tamamlıyor. Dingin hatlarıyla huzura, özel yapısıyla dikkat çeken Madrid koltuk takımı; fonksiyonelliği ve konforu buluşturan yatak olma özelliğiyle kusursuz bir yaşam alanı yaratıyorlar.

Chester stilini günümüz trendleriyle yorumlayarak yepyeni bir bakış sunan Riviera koltuklar, tek el ile kolaylıkla açılabilen hareketli sırt mekanizması ve relax oturum rahatlığıyla yatak olarak kullanılma imkânı sağlıyor.

Fonksiyonellik spor şıklıkla buluştu; Colin ve Brita

Spor bir şıklığa sahip Colin ile sade ve şık Brita koltuk takımlarındaki relax mekanizma, konforlu bir oturma alanı yaratıyor. Relax sırt mekanizması sayesinde sırt kısmı geriye doğru yatırabiliyor ya da tamamen yatay pozisyonda yatak olarak kullanılabiliyor. Hızlı ve yorucu bir günün ardından eve geldiğinizde enerjik bir atmosferle karşılaşmak, kendinizi konforlu bir koltuğa atmak için ihtiyacınız olan tüm özellikler Doğtaş Relax tasarımlarında.

Doğtaş’ta Mobilya ve Dekorasyon Günleri Başladı

Bu arada Doğtaş, Ekim ayında Mobilya ve Dekorasyon Günleri kampanyasını başlattı. Tüm ürünlerde %40’a varan indirime ek, her 16.900TL alışverişe anında 1.250TL indirim ve ayrıca Maximum Kart’a özel “şimdi al 2022’de öde” fırsatlarını bir arada sunuyor.

Doğtaş, Ekim ayında sunduğu fırsatlarla hem ezber bozuyor hem de yüzleri güldürüyor. Mobilya ve Dekorasyon Günleri adıyla başlattığı kampanyayla tüm ürünlerde geçerli %40 indirime ek olarak her 16.900 TL tutarındaki alışverişe anında 1.250TL indirim sunan Doğtaş, Maximum Kart sahiplerine 2-3-4 taksitli işlemlerde +5 taksit, 5 ve 6 taksitli işlemlerde “şimdi al 2022’de öde” avantajlarını sağlıyor. Ayrıca ayın fırsat ürünlerinde de %20’ye varan indirim tüm Doğtaş mağazalarında ve online alışverişlerde geçerli olarak sunuluyor. Tarz ve uyumun aşkını yaşam alanına taşımak ve ücretsiz mimarlık hizmetinden yararlanmak isteyen herkesi www.dogtas.com online sitesine davet ediyor.