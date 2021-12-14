Rusya'da e-ticareti anlattı

Rusya Federasyonu’nun hükümet yetkililerini, özel sektör kuruluşlarını ve önde gelen şirketlerini buluşturan “Made in Russia” Forumu bu yıl 10 Aralık tarihinde Moskova’da düzenlendi. Forumun açılışını Rusya Federasyonu Başbakanı Mihaiş Mişustin gerçekleştirdi. Global ticaret, ihracat, girişimcilik gibi farklı başlıkların görüşüldüğü, “Made in Russia” Forumu’nun e-ticaretin konuşulduğu oturumunda Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar da konuşmacı olarak yer aldı.

Rusya İhracat Merkezi Genel Direktörü Veronika Nikishina’nın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumun açılış konuşmasını Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reshetnikov gerçekleştirdi.

Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar panelde yaptığı konuşmasında, Türkiye’nin yüksek potansiyeline de vurgu yaparak, “Yüksek internet penetrasyonu, genç ve teknolojiye yatkın nüfusu ve üretim gücü ile Türkiye eticaret açısından yüksek potansiyele sahip” dedi. Türkiye e-ticaret sektörünün başarılı performansının arkasındaki nedenleri ve Trendyol’un kuruluş ve büyüme hikayesini katılımcılarla paylaşan Acar sözlerini şöyle sürdürdü, “Türkiye e-ticaret sektörü, değişime hızlı uyum sağlayabilen şirketler, kaliteli internet altyapısı, genç ve dinamik nüfus sayesinde hızlı bir şekilde gelişiyor. Bugün Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret şirketlerinden biri olan Trendyol 2010 yılında moda odaklı bir platform olarak kuruldu ve Türkiye’deki e-ticaret ekosistemin gelişmesinde kritik bir rol üstlendi. Trendyol olarak zaman içerisinde yeni kategoriler ekleyerek bir pazaryerine dönüştük. Bugün Trendyol 200 bini aşkın satıcısı ve 30 milyondan fazla müşterisiyle büyük bir ekosistem haline geldi. Günde 1 milyondan fazla teslimat gerçekleştiren bir şirket olarak sipariş sayısı bakımından Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki en büyük 5 e-ticaret platformundan birisiyiz. Türkiye’nin ilk decacornu konumundayız”.

Acar: “Odağımız ihracat”

Ozan Acar, Trendyol’un önündeki en önemli hedefinin uluslararası büyüme olduğunun altını çizerek, “Daha fazla Türk üreticisini Avrupa ve Orta Doğu’daki müşterilerle buluşturmaya hazırlanıyoruz. Türk üreticilerinin Rusya’daki müşterilere de ulaştırmak için çalışmalar yürüteceğiz. Halen farklı pazar yerleri aracılığı ile de Türkiye’de üretilen giyim ürünlerini dünyayla buluşturuyoruz. 100’ün üzerindeki ülkede aralarında Asos, Zalando gibi dünyaca ünlü markaların olduğu 50'den fazla platformla çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu sayının hızla artması ve coğrafyaların da çeşitlenmesine odaklanıyoruz”.

Panelin diğer konuşmacıları arasında Federal Gümrük Servisi Başkan Yardımcısı Ruslan Davydov, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret alanında Uluslararası İşbirliği ve Lisanslama Departman Direktörü Roman Chekushov, PJSC Sberbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anatoly Popov, JSC Russian Post CEO’su Maxim Akimov, VirtualExpo Grup CEO’su Vincent Gerard da bulunuyordu.