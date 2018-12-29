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Rusya, Türkiye'den domates ithalatını 2 kat artırıyor

Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den ithal edilen domateste kotanın 100 bin tona çıkarılmasına yönelik karar tasarısı hazırladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'den ithal edilen domateste kotanın 50 binden...

Rusya, Türkiye'den domates ithalatını 2 kat artırıyor
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MOSKOVA (AA) - Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den ithal edilen domateste kotanın 100 bin tona çıkarılmasına yönelik karar tasarısı hazırladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'den ithal edilen domateste kotanın 50 binden 100 bin tona çıkarılmasına yönelik karar tasarısının hazırlandığı bildirildi.
Rusya, Kasım 2015'te Türkiye'den domates ithalatını durdurmasının ardından geçen yıl kasım ayında toplam 50 bin ton kotayla domates ithalatına başlamıştı.

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