Sabiha Gökçen’den 2022 yılı yolcu rekoru

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) pandemi sonrasında gerçekleşen uçuş ve yolcu sayısıyla yeni bir rekora daha imza attı. Yaz sezonu ve bayram tatili yoğunluğunun birleştiği 17 Temmuz Pazar günü İSG, 582 sefer ve toplamda 101.804 yolcu sayısı ile 2022’nin en yoğun gününü yaşadı. İSG, yolcu yoğunluğu bakımından 2022’nin rekorunu kırdı.

İSG CEO’su Berk Albayrak "Bayram dönüşü yolcu ve uçuş rakamlarında yeni bir rekora daha imza attık. Şehrin lider havalimanı’nı tercih eden misafirlerimize mükemmel bir havalimanı deneyimi sunmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Albayrak konuya ilişkin yaptığı açıklamada "İSG, pandemi sırasında gösterdiği hızlı toparlanma performansı bakımından Avrupa'nın en hızlı toparlanan ikinci havalimanı seçildi ve 2022 yılında sadece üç ayda, dış hat yolcu oranları, performansımızda tarihi bir zirve yakaladığımız 2019 yılındaki seviyeyi %6'yı aştı” ifadelerini kullandı.

İSG 2022’nin ilk yarısında 13,7 milyon yolcu ağırladı

Yaz sezonunda hızlanan hava yolculuğundaki toparlanma Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu rakamlarına da yansıdı. İSG 2022’nin ilk yarısında 13.7 milyon yolcu ağırladı. 41 milyon yolcu kapasitesi ile dünyanın en yoğun tek pistli ve tek terminalli havalimanı olan İSG, pandemi sırasında gösterdiği hızlı toparlanma performansı bakımından Avrupa'nın en hızlı toparlanan ikinci havalimanı seçildi.