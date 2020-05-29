Sağlık çalışanlarına STK destekleri sürüyor

Koronavirüs ile mücadelede ön cephede savaşan hastaneler ve sağlık çalışanlarına hem devlet hem de STK’lar destek olmaya devam ediyor. PLAT Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği, bu mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla kamu hastanelerine bir yardım organizasyonu düzenledi. PLAT üyelerinin desteği ile gerçekleştirilen yardım organizasyonu kapsamında Kocaeli’ndeki kamu hastanelerine temizlik ve mutfak ürünleri gönderildi. PLAT Derneği Genel Sekreteri Burak Aksoy, bu dönemde hastaneler ve sağlık çalışanlarının insanüstü bir mücadele ortaya koydularını belirterek, “Hepsine minnettarız. Bu mücadeleye bir nebze de olsa katkı sağlamak amacıyla hastanelerimizde kullanılabilecek temizlik ve mutfak ürünlerinden oluşan bu yardım organizasyonunu düzenledik. Destek veren üye firmalarımıza da teşekkür ediyorum” sözlerini kullandı.

Kocaeli kentinde kamu hastanelerine yollanan ürünler arasında çamaşır suyu, sabun, yüzey temizleyiciler, ıslak mendil gibi temizlik ürünlerinin yanı sıra çeşitli mutfak ürünleri de gönderildi. PLAT Genel Sekreteri Aksoy, bu dönemde market raflarını boş bırakmamak kadar sağlık çalışanlarına destek olmanın da dernekleri için önemli olduğunu kaydederek, destek olan üyelerine de teşekkür etti.