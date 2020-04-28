Sağlık çalışanlarına ücretsiz lastik bakımı

Michelin Türkiye, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan COVID-19 salgın hastalığı ile ilgili olarak sağlık çalışanlarının yürüttüğü olağanüstü mücadeleye bir nebze de olsa destek olmak amacıyla; Euromaster işbirliği ile sağlık çalışanları için başlattığı ücretsiz lastik bakım servisinin yanı sıra İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne ambulanslar için lastik bağışında bulundu.

Konuyla ilgili olarak Michelin Türkiye’den yapılan açıklamada; “Michelin Türkiye olarak, içinden geçtiğimiz bu zorlu sürecin etkilerini birlik ve dayanışma ile el birliğiyle atlatacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte cephenin en önünde olağanüstü bir mücadele veren sağlık çalışanlarımızın yanında yer alıyor bir nebze de olsa katkıda bulunmak istiyoruz. Sağlık çalışanlarımızın ilk günden itibaren sunduğu olağanüstü çabayı takdirle karşılıyor onlara teşekkürlerimizi sunuyoruz” denildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne ambulans lastiği bağışında bulunan Michelin Türkiye, bir süre önce de Euromaster ile birlikte sağlık çalışanlarına destek olmak için 15 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek olan bir kampanya başlatmış ve Euromaster noktalarından hizmet alacak olan İl Sağlık Müdürlükleri Ambulansları ve Sağlık Çalışanlarına Ücretsiz Lastik Sökme-Takma, Balans ve Lastik Tamiri için servis bakım hizmeti sağlayacağını açıklamıştı.