Sağlıklı anne ve çocuklar için yeni durak Eyüp

Eyüp Belediyesi Başkanı Deniz Köken; “Eyüp Belediyesi olarak Eyüp’lü kadınlarımızın ve çocuklarımızın sağlığına katkı sağlamak için bu ve bunun gibi bilgi birikimimizi güçlendirecek eğitim toplantıları yapmaya devam edeceğiz. Bu eğitimin düzenlenmesine katkı sağlayan Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Aslı Elif Tanuğur Samancı’ya teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı: “20 yılı aşkın süredir arı ürünleri üzerine çalışıyorum. Propolisle tanışmama vesile olan olay ise çocuğumun bağışıklık sisteminde yaşadığım bir talihsizlikti. İlk çocuğum, bağışıklık sisteminden kaynaklanan bir hastalık nedeniyle, çok sık ateşleniyordu ve buna bir çare bulunamıyordu. Doktorumuz, bağışıklık sistemini güçlendirmek için propolis ve arı sütü tavsiyesi verince, bu ürünleri aramaya başladık. Ancak arıcılarımızın, yerli propolis üretmediklerini öğrendik. Bende literatürlerden yaptığım araştırmalar sonucunda, balmumuyla karışık halde olan ham propolisin sıvı forma dönüşüp özütlenmesi gerektiğini gördüm. Sonrasında kendi özütlediğim propolisi çocuğuma vermeye başladım ve 6 ay sonra, bağışıklık hücrelerinin sayısının iki katına çıktığını bizzat gözlemledim. Ben; bu doğal şifayı her çocuk ve her yetişkin tüketebilsin diye, ülkemizde de üretmeye karar verdim. Biliyoruz ki çocuklar bizim yarınlarımız, güçlü bir gelecek için sağlıklı bireylere ihtiyacımız var. Bu nedenle çocukluk çağından itibaren doğadaki en güçlü antioksidanlardan olan propolis, polen ve diğer arı ürünleri sağlıklı büyüme gelişme ve bağışıklık için mutlaka beslenme planında yer almalıdır. Propolis, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı güçlü antioksidan, antimikrobiyal, antifungal, antiviral, antibakteriyel, antienflamatuvar etkilere sahip tamamen doğal bir arı ürünüdür. Anadolu Propolisinin içeriğinde bulunan fenolik ve flavonoid bileşenler hem çocukların hem de yetişkinlerin bağışıklık sisteminin desteklemesinde oldukça etkilidir. Anadolu Propolisinin çocuklarda görülen bronşit, bronşiyolit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarındaki semptomları azalttığı yapılan bilimsel çalışmalarda kanıtlanmıştır. Buna ek olarak, gebelik döneminde yan etkilerinden dolayı kısıtlanan ilaçlara alternatif olarak propolis kullanımının bağışıklığı desteklediği belirtilmiştir. Ancak önemli olan “Sözleşmeli Arıcılık Modeli” ile yerli üretim yapan, uzman gıda mühendisleri tarafından laboratuvar koşullarında özütlenen, tamamen doğal ve saf yerli Anadolu propolisini tüketmektir. Benim önerim, en az %20 oranında saf Anadolu Propolisi içeren bir damladan çocukların günde en az 10 damla, yetişkinlerin ise günde en az 20 damla tüketmesidir. Ayrıca tüm vitamin ve mineralleri içerisinde barındıran, literatürde tek tam gıda olarak geçen poleni çocuklar, emziren anneler ve gebe anneler günde 1 tatlı kaşığı tüketilmelidir. “dedi.

Uzm. Dr. Ender Saraç: “Çocukların, sağlıklı büyüme ve gelişmesi için beslenme piramidinde bulunan; ekmek, tahıl, meyve, sebze, süt, yumurta, kuru baklagiller ve yağ gruplarının yanında doğadaki en güçlü antioksidanlardan olan Anadolu propolisi, arı sütü, polen, ham bal ve arı ekmeği günlük beslenme programına dahil edilmelidir. Çocukların büyüme ve gelişmesini sağlamak için doğada tek tam gıda olarak bilinen polen mutlaka tüketilmelidir. Polenin içeriğinde; lif, fenolik ve flavonoid bileşenler, B1, B2, B3, B5, B6, A, E, C, D ve K vitaminleri, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, selenyum, demir ve fosfor mineralleri ayrıca yaklaşık %30 oranında doğal protein bulunmaktadır. Poleni çocuklarınıza 1-2 tatlı kaşığı verebilir, siz yetişkinler ise 2-4 tatlı kaşığı tüketebilirsiniz.” dedi.