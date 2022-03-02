Sağlıklı Beslenme ve Arı Ürünlerinin Önemine Dair İpuçları Başakşehirli Annelerle paylaşıldı

Mutluluğun Şehri sloganı ile bilinen Başakşehir’de sağlıklı beslenme konusunda yapılan eğitim çalışmasına anneler yoğun ilgi gösterdi. Başakşehir Belediyesi, BAKEM ve Güvenilir Ürün Platformu tarafından BEE’O Propolis desteği ile gerçekleştirilen Anne Çocuk Sağlıklı Beslenme eğitiminde konuşma yapan Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı arı ürünlerinin faydaları hakkında kıymetli bilgiler verdi.

Türkiye’de arı ürünleri konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan BEE’O Propolis Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı’nın özellikle beslenme hakkında doğru bilinen yanlışları açıklığa kavuşturdu.

Arı ürünlerinin çocuk beslenmesi üzerine etkilerini anlatan BEE’O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı; “Doğada bilinen en güçlü antioksidan propolistir. Propolis, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı tamamen doğal bir arı ürünüdür. Fenolik ve flavanoid bileşenler açısından oldukça zengindir. Endemik bitkiler açısından zengin Anadolu coğrafyasından elde edilen Anadolu propolisi ise 15 farklı fenolik ve flavonoid bileşene sahiptir. Bu bileşenler sayesinde; antioksidan, antibakteriyel, antifungal ve antiviral etkiler gösterir. Propolis başta olmak üzere polen, arı ekmeği ve ham bal gibi tüm arı ürünleri; bebeklerin, gebe ve emziren annelerin bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olmaktadır. Bu konuda yapılmış birçok bilimsel yayın bulunmaktadır. Araştırmacılar, hamile ve emziren anneler propolisi güvenle tüketebileceğini bildirmektedir. Gebe ve emziren anneler, yüksek antioksidan içeriğine sahip arı ürünleri başta olmak üzere, doğal gıdaları da beslenmelerine eklemelidir. Fakat yüksek yağ, şeker içeriğine sahip paketli gıdalardan, beyaz unla hazırlanmış yiyeceklerden kaçınmalıdır. Bağışıklık desteği için gebelerin günde en az 10 damla, emziren annelerin ise günde en az 20 damla, saf Anadolu Propolisi özütü içeren bir damladan düzenli olarak tüketmeleri faydalı olacaktır” dedi.

Toplantıda konuşan diğer uzman konuşmacı Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Celep ise;” Sağlıklı büyüme ve gelişmede antioksidan içeriği yüksek besinlerin günlük beslenme planında yer alması çok önemli. Kırmızı mor meyveler, koyu yeşil yapraklı sebzeler, tam tahıllar, kuru baklagiller, bitki çayları ve arı ürünleri bu gıdaların başında geliyor. Fakat doymuş yağ, yoğun şeker, basit karbonhidrat ve beyaz unlu gıdalar vücutta enflasyona sebebiyet vereceği için beslenme planından çıkartılmalı ya da kontrollü bir şekilde tüketilmelidir. Örneğin; antioksidan açısından zengin doğal bir arı ürünü olan Anadolu propolisini hamile bir anne günde en az 10 damla, emziren bir anne ise günde en az 20 damla tüketmelidir. Yine arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham balı da beslenmesinden eksik etmemelidir.” dedi.

Bebeklerin beslenmesi anne karnından başlayarak devam eder, annenin de bilinçli olarak beslenmesi ve antioksidanca zengin doğal gıdaları ve özellikle de arı ürünlerini tüketmesi doğacak olan bebeğin sağlığı açısından da çok kıymetlidir. Doğum sonrasında ise emzirme dönemi başlayacağı için yine annenin doğru gıda ile buluşması gerekiyor. Gebe ve emziren annelerin süt kalitesinin artması açısından günde en az 1 çay kaşığı kadar taze arı sütü ya da 1 tatlı kaşığı kadar arı sütü ham bal karışımlarından tüketmesini öneriyorum. Ayrıca tek tam gıda olarak adlandırılan, tüm vitamin ve mineralleri içeriğinde barındıran polen ürününden de günde 2 tatlı kaşığı tüketmelerini tavsiye ediyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.

Başakşehir Aktivite Merkezi Genel Müdürü Beyhan Tuncer de “Yaşamımızın her alanında sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Başakşehirli kadınlarımızın sağlığına katkı sağlamak için bu ve bunun gibi bilgi birikimimizi güçlendirecek, faydalı bilgiler kazanacağımız programları yapmaya devam edeceğiz’’ diyerek etkinliğin düzenlenmesine destek olan Güvenilir Ürün Platformu’na ve BEE’O Propolis’e teşekkür etti.

Bu eğitimin sonunda; BEE’O Propolis Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ile BAKEM Genel Müdürü Beyhan Tuncer tarafından tüm katılımcılara sertifikaları takdim edildi.