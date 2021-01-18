Sağlıklı beslenmeye giden yol gıda okuryazarlığından geçiyor

Sağlıklı nesiller yetiştirmek hedefiyle projeler yürüten Sabri Ülker Vakfı, ilköğretim çağındaki çocukların sağlıklı beslenmeyi öğrenmesi amacıyla Yemekte Denge Eğitim Projesine yepyeni bir modül ekliyor. Vakıf, Türkiye’de ilk kez Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’yle (FAO) bu konuda iş birliği yaparak, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin gıda israfı özelinde gıda okuryazarlığı eğitimi almasına katkı sağlayacak. Projeyle, Türkiye genelindeki 20 ilde 6 milyonun üzerinde öğrenci, öğretmen ve ebeveynde gıda konusunda farkındalık sağlamak amaçlanıyor.

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle 2011 yılından beri okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmeleri için Yemekte Denge Eğitim Projesi’ni yürüten Sabri Ülker Vakfı, bu proje kapsamında, gıda israfı özelinde gıda okuryazarlığı konusunda önemli bir adım atıyor. Çocukların sağlıklı beslenmeye ilişkin her türlü bilimsel bilgiyle donanarak, sürdürülebilir doğru beslenme alışkanlıkları kazanmasını amaçlayan Vakıf, Türkiye’de ilk kez Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’yle (FAO) bu konuda iş birliği yaptı.

Sabri Ülker Vakfı ve FAO iş birliğinde, FAO’nun gıda israfı konusunda dört farklı yaş grubuna uygun olarak hazırladığı eğitim içerikleri, Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin yürütüldüğü okullardaki çocuklarla buluşacak.

Çocukların oyunlarla, sorular sorarak eğlenceli bir biçimde alacağı bu eğitimlerle, gıda israfı ve sağlıklı beslenme konusunda farkındalık kazanmaları hedefleniyor. Çocuklar bu eğitimlerde, gıdanın değerinden sofralarımıza gelene kadar geçtiği aşamalar, gıda israfının ekonomik, sosyal ve gezegenimize etkilerinden israfı önlemek adına neler yapabilecekleri ile ilgili her türlü bilimsel bilgiyle tanışacak.

20 ilde 6 milyonun üzerinde öğrenci, öğretmen ve ebeveyne ulaşacak

Türkiye’nin öğrenci sayısı ve sınıf düzeyi bakımından en kapsamlı beslenme projesi olan Yemekte Denge Eğitim Projesi kapsamında hayata geçirilecek olan bu eğitimler 20 ilde 6 milyonun üzerinde öğrenci, öğretmen ve ebeveyne ulaşacak.

Sabri Ülker Vakfı’nın Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle 2011 yılından beri okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik sürdürdüğü Yemekte Denge Eğitim Projesi’nde çocuklar, tüm eğitim-öğretim yılı boyunca, neyi ne kadar yiyeceklerini öğreniyor, fiziksel aktivitenin önemini kavrıyor, sağlıklı kalmak için temel hijyen kurallarını benimsiyor ve su içmenin faydalarını öğreniyorlar. Çocuklar dengeli beslenmenin kurallarını yasaklar olmadan, oyunlarla, yaratıcı çalışmalarla, eğlenerek kavrıyorlar. Proje dâhilinde oluşturulan bilgi dağarcığı kesintisiz bir biçimde güncelleniyor ve her yıl illerden gelen geri dönüşlerle gelişiyor.

Begüm Mutuş: Gıda okuryazarlığı sürdürülebilir beslenme için hayati önemde

Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş, FAO ile yaptıkları iş birliğinin çok önemli bir adım olduğunu belirterek “toplumda gıda okuryazarlığının yaygınlaşması, sağlığın, iyilik halinin, sağlıklı beslenme ve besin seçiminin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için hayati önemde. Biz de bu konuyla ilgili ulaşabileceğimiz kadar çok çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz. Çocuklar neyi nasıl tüketmeleri gerektiğini bu proje ile öğrenecek diye konuştu.

Sabri Ülker Vakfı’nın çocuklara erken yaşta gıda okuryazarlığı alışkanlığını kazandırmak için sürdürdüğü faaliyetlerin kıymetli olduğunu vurgulayan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, gıda israfınının geleceğini şekillendirecek çocukların ve gençlerin eğitimine şimdiden yatırım yaparak bir değişim kültürü yaratabileceğimizin altını çizdi.