'Sahte banka siteleriyle' dolandırıcılık

İSTANBUL(AA) - Sosyal Medya Uzmanı ve Dijital Stratejist Alaattin Çağıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda sahte banka siteleri nedeniyle birçok vatandaşın mağdur olduğunu söyledi.

Çağıl, çok iyi tasarlanan sahte banka internet sitelerinin, resmi sayfaların ara yüzü, uygulamaları ve temalarını birebir kopyaladığına dikkati çekerek, "Sahte siteye giren kişiler direkt olarak gerçeğine girdiğini sanıyor ve bilgilerinin eşleşmesi de ona güven veriyor." dedi.

Buna karşın sahte bankacılık sitelerinde basit yöntemlerle ayırt edebilecek birçok açık olduğunu anlatan Çağıl, vatandaşların ilk olarak sitenin isminin bulunduğu link bölümüne bakması gerektiğini belirtti.

Çağıl, özel bankalarla aynı isimdeki bu sitelere itibar etmemek gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Uzantıları '.com' olmadığı sürece bu gibi bankacılık sitelerine itibar etmememiz gerekiyor. Dolandırıcılar, genelde 'online işlem' gibi göstermeye çalıştıkları için banka isimlerinin sonunda '.online' uzantısı koyuyorlar. 'Xbankasi.online' gibi bir site açıyorlar ve girdiğimizde birebir aynı olduğu için tüm bilgilerimizi giriyoruz. Ardından bilgilerimizi bilgisayar korsanlarına kaptırıyoruz. Bunlar, duyuruları sahte banka sayfalarından yapıyorlar. Sosyal medyada bankanızı takip ediyorsanız mutlaka bunların sosyal medya hesaplarının yanında 'mavi tik' olup olmadığını kontrol edin. Mavi tik olanlar resmi hesaplardır ve resmi paylaşımları bu sayfalardan yapmaktadırlar."

İnternette "Banka hesabınıza 5.000 TL", "Yüzde 0 faizle 24 ay sonra ödemeli 10.000 TL ister misiniz?" şeklinde bazı reklamlar çıktığında çok dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Çağıl, sitenin internet adreslerinin yazılı olduğu "URL" kısmının çok önemli olduğunu ifade etti.

"Sitede .com uzantısına dikkat edin!"

Çağıl, sitenin '.com' uzantısına bakılmasının önemli olduğunu kaydederek, "Özellikle 'https://' kısmı, yani linkin en başında olan, sitenin güvenli olup olmadığını gösteren bölümün yeşil renkte olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bankanızın sayfasında 'mavi tik' yoksa hiçbir şekilde paylaşımlarına uymayın ve şifrenizi, kart bilgilerinizi paylaşmayın." dedi.

Sosyal Medya Uzmanı Ebubekir Türk ise özellikle son yıllarda sunulan yenilikler ve artan ticari potansiyeliyle şirketlerin sosyal medyada bulunmak zorunda kaldığını söyledi.

İnsanların değişen alışkanlıklarına karşı sosyal medyanın da sürekli kendini geliştirdiğini ifade eden Türk, "Ulusal firmaların büyük çoğunluğu, yatırımlarını fiziki mağazalar yerine e-ticaret sistemlerine kaydırmaya başladı. Doğal olarak bu durum, bankacılık sektörünün de kendini buna adapte etmesini zorunlu kıldı. İnternet ve mobil bankacılık her geçen gün kendini geliştirirken buna paralel olarak sanal korsanlar ve dolandırıcılar da artmaya başladı. Gelişmiş teknolojik altyapıları sayesinde aslını birebir taklit edebilen sanal korsanlar, bu yolla kişilerin banka bilgilerinden özel şifrelere kadar her şeyi elde edebiliyor." diye konuştu.

