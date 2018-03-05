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Saint-Gobain en iyi işveren ödülünün sahibi oldu

Dünyanın ilk 100 şirketinden biri olan ve Türkiye’de aralarında İzocam, Weber, Rigips, Norton gibi şirketlerin de olduğu 11 marka ile faaliyet gösteren Saint - Gobain’in Türkiye yapılanması; Saint – Gobain Türkiye, insan kaynakları uygulama süreçlerindeki başarısı ile Top Employers Institute tarafından verilen En İyi İşveren Ödülü’nü (Top Employer) almaya hak kazandı.

Saint-Gobain en iyi işveren ödülünün sahibi oldu

Saint – Gobain sadece sunduğu ürün ve hizmetlerle değil, uyguladığı insan kaynakları programları ve çalışanlarına sağladığı ayrıcalıklarla da iş dünyasında parlıyor. Zira şirket; En İyi İşverenler Enstitüsü - Top Employers Institute tarafından verilen En İyi İşveren Ödülü’nü farklı ülkelerden sonra Türkiye’de de (Top Employer) almaya hak kazandı.
Saint – Gobain ödül ağına bu yıl aralarında Türkiye’nin de olduğu üç ülke daha ekleyerek toplam 31 ülke için bu belgeyi almaya hak kazandı. Böylelikle hem “Global” ödülün sahibi olurken hem de “Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik” , “Latin Amerika” sertifikalarının yanı sıra Türkiye’nin de içinde bulunduğu, “En İyi İşveren Avrupa” ile birlikte “En İyi İşveren Türkiye” sertifikası da almış oldu.

Saint - Gobain’in Türkiye’deki tarihi boyunca ilk kez ödüle layık görülmesinden büyük mutluluk duyduklarını anlatan Türkiye IK Direktörü Hülya Akkan Şeyhun, “Top Employer Enstitüsü, dünya çapında önemli işverenlerin, çalışanlarına sunduğu olanakları araştıran ve bunları uluslararası standartlara göre değerlendiren bağımsız bir kuruluş. Bu nedenle, sadece dünyanın önde gelen işverenleri sertifikalandırılıyor. Kurumumuz da En İyi İşveren 2018 Sertifikasını alan başarılı şirketler arasında yer aldı. Bu yıl Türkiye’deki şirketlerimizin İnsan Kaynakları departmanları ile yaptığımız yoğun çalışmaların ardından bu ödüle dahil olduk ve uluslararası bağımsız kurul tarafından yapılan denetimi geçerek sertifikayı almaya hak kazandık. Saint - Gobain Türkiye olarak tüm İK süreçleri başarıyla uygulamaktan ve bu ödülü kazanarak hem Türkiye hem de global ağımıza bir katkı sağlamaktan büyük onur duyuyoruz” açıklamasını yaptı.
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Anahtar Kelimeler:
Top EmployerEn İyi İşverenler Enstitüsü - Top Employers InstituteNortonRigipsWeberİzocamSaint Gobain
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