Saint-Gobain en iyi işveren ödülünün sahibi oldu

Saint - Gobain’in Türkiye’deki tarihi boyunca ilk kez ödüle layık görülmesinden büyük mutluluk duyduklarını anlatan Türkiye IK Direktörü Hülya Akkan Şeyhun, “Top Employer Enstitüsü, dünya çapında önemli işverenlerin, çalışanlarına sunduğu olanakları araştıran ve bunları uluslararası standartlara göre değerlendiren bağımsız bir kuruluş. Bu nedenle, sadece dünyanın önde gelen işverenleri sertifikalandırılıyor. Kurumumuz da En İyi İşveren 2018 Sertifikasını alan başarılı şirketler arasında yer aldı. Bu yıl Türkiye’deki şirketlerimizin İnsan Kaynakları departmanları ile yaptığımız yoğun çalışmaların ardından bu ödüle dahil olduk ve uluslararası bağımsız kurul tarafından yapılan denetimi geçerek sertifikayı almaya hak kazandık. Saint - Gobain Türkiye olarak tüm İK süreçleri başarıyla uygulamaktan ve bu ödülü kazanarak hem Türkiye hem de global ağımıza bir katkı sağlamaktan büyük onur duyuyoruz” açıklamasını yaptı.