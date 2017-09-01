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'Sakin Şehir Şavşat' bayramda da sakin

Karagöl'ü, yeşili, ahşap mimarisi, milli parkları, kendine özgü kültürel yapısı ve tarihi eserleriyle ünlü "sakin şehir" unvanlı Şavşat, Kurban Bayramı'nda da tatilini şehrin gürültüsünden uzakta geçirmek isteyen konuklarını ağırlıyor.

'Sakin Şehir Şavşat' bayramda da sakin

ARTVİN (AA) - Artvin'in Şavşat ilçesi, doğal güzelliği, gölleri, ahşap mimarisi, milli parkları, kendine özgü kültürel yapısı ve tarihi eserleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
İtalya'nın Milano kentinde 21-23 Haziran'da gerçekleştirilen Citta Slow 2015 Genel Kurulu'nda "sakin şehir" unvanı almasının ardından ilginin daha çok arttığı Şavşat, şehrin stres ve gürültüsünden bunalıp doğayla iç içe sakin bir ortamda tatil yapmak isteyenlerce tercih ediliyor.
Şavşat denilince akla ilk gelen mekanların başında Sahara Milli Parkı içinde bulunan doğa harikası Karagöl yer alıyor. Meşeli köyü sınırları içinde yer alan, ladin ve çam ağaçlarıyla çevrili Karagöl, adeta saklı bir cenneti andırıyor.
Sakin Şehir Şavşat ziyaretçilerine, Yavuzköy, Papart Vadisi, Kelebekler Vadisi, Arsiyan Yaylası gibi doğal alanların yanı sıra geçmişi 10'uncu yüzyıla dayanan Şavşat Kalesi, Tibet Kilisesi gibi tarihi mekanları da gezme fırsatı sunuyor.
Kurban Bayramı tatilinde de yüzde 95 doluluk oranına ulaştı
Doğu Karadeniz'in yanı sıra Türkiye'nin de önemli alternatif turizm alanlarından biri olan Şavşat, Kurban Bayramı tatilinde de yüzde 95 doluluk oranına ulaştı.
Şavşat Kaymakamı Mesut Gazi Ambarcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şavşat'ın Türkiye'nin turizm gündemindeki bir ilçe haline geldiğini söyledi.
Her yaz çok sayıda yerli ve yabancı turist ağırladıklarını dile getiren Ambarcı, şöyle devam etti:
"Şavşat'ın kendine has doğal bir güzelliği var. Karagöl bunun en bariz örneği. Değişik bölgelerde gün yüzüne çıkmamış şelalelerimiz, yaylalarımız ve göllerimiz var. Ben bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum. Şavşat'tan memnun kalacaklarını ve dinlenmiş olarak ayrılacaklarını taahhüt ediyorum."
Turistlerin ilk tercihi Karagöl
Ailesiyle bayram tatili için Şavşat'a gelen Cansu Doğan ise Artvin ve Şavşat'ın yeşiliyle tüm Türkiye'de bilindiğini belirterek "Yeşili çok seviyoruz. Gelelim, yerinde görelim dedik. Hakikaten denildiği kadar varmış. Şu çamların, şu gölün güzelliği şahane." dedi.
Samsun'dan gelen Mert Saraçoğlu, şehrin yorgunluk veren gürültüsünden kaçmak ve güzel bir tatil yapmak için Artvin'i tercih ettiklerini belirterek "İnsanlar bakir kalmış bir doğa istiyor. Karagöl Karadeniz'de bakir kalmış ender yerlerden biri. Burası gerçekten aradığımız, görmek istediğimiz yer. Gelip gördüğümüzde gerçekten 'İyi ki geldik' dediğimiz tek yer." dedi.
Muhabir: Yusuf Okur

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