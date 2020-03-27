“Salgın dünyanın küresel bir köy olduğunu kanıtladı”

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi (G20) yeni tip koronavirüs ile mücadelede yol haritası belirlemek için düzenlediği zirve sosyal ve ekonomik iş birliği vurgusu ile sona erdi. Video konferans yöntemiyle yapılan G20 Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, "salgının yol açtığı ekonomik ve sosyal zararı en aza indirmek, küresel büyümeyi canlandırmak ve piyasa istikrarını korumak için mümkün olan her şeyi yapma ve mevcut tüm politika araçlarını kullanma" vurguları yer aldı.

Açıklamada, G20 ülkelerinin küresel ekonomiyi ayağa kaldırmak için piyasaya 5 trilyon doların üzerinde nakit enjektesi yaptıkları da hatırlatılırken, Dünya Sağlık Örgütü başta (DSÖ) olmak üzere Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi uluslararası platformların salgınla mücadelede koordinasyonu sağlayacağı duyuruldu.

İki saat 15 dakika süren olağanüstü zirvede ayrıca Afrika gibi az gelişmiş ülkelere daha fazla yardım yapılması sözü verilirken, ülkelerin sağlık ve maliye bakanlarının süreci yönetmek için iletişim halinde olacakları aktarıldı.

"SALGIN DÜNYANIN KÖY HALİNE GELDİĞİNİ KANITLADI"

Liderlerin "ortak tehdit" ve "birlikte mücadele" vurguları yaptığı zirveyi CRI Türk Türkiye için değerlendiren Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak, "küreselleşme ile birlikte dünyanın bir köye" dönüştüğünü vurguladı. Sadece ekonomik sorunların değil aynı zamanda salgın ya da iklim krizi gibi başlıkların da yakıcı hale geldiğini ifade eden Toprak şu değerlendirmeler de bulundu:

"Globalleşme dünyayı bir köy haline getirmişti. Dünyanın herhangi bir noktası kolaylıkla ticarete ya da iletişime açılabiliyordu. G-20 ülkeleri bu durumu ekonomide kendi lehlerine kullanmışlardı. Buna karşın şimdi görüldü ki küreselleşme sadece ekonomide kendini göstermiyor. Her açıdan bir globalleşme söz konusu ve buna salgın hastalıklar da dahil. Yeni tip koronavirüs ile birlikte bu gerçeği bir kez daha hatırlamış olduk ve son zirveye bu çabalar damga vurdu. Tüm insanlık kendisinin geleceğini ilgilendiren konularda ortak karar almaya çalışıyor. Zirvede alınan iş birliği ve özellikle de Afrika gibi az gelişmiş ekonomiye sahip bölgelere yardım yapılma iradesi bu kanıtlıyor."

"DÜNYA'YA VERDİĞİMİZ ZARAR BİZE GERİ DÖNÜYOR"

Yeni tip koronavirüs vesilesiyle insan ve doğa arasındaki ilişkinin önemine dikkat çeken Toprak "Son noktada insanlıkla doğanın mücadelesinin daha fazla gündeme geldiğini görüyoruz. Dünya'ya verdiğimiz zarar bize geri dönüyor. İşte bu nedenle iklim krizi gibi konularda Dünya'ya zarar vermekten vazgeçmeliyiz. Daha az ve yerinde tüketimi benimsemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Son zirvenin bu yöndeki umutların beslediğini belirten ve dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını belirten Toprak "Daha iyi bir dünya için siyasi düşünce ya da ülke fark etmeksizin ülkelerin bir araya geleceğinin işareti verilmiş oldu." diye ekledi. CRI Türk / Gökhun Göçmen