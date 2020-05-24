Salgını atlattı şimdi teknoloji atağına kalkıyor

Pandemi krizinden güçlenerek çıkmak isteyen Çin,128 milyar avroluk bir devlet istikrazıyla sağlanacak bir konjonktür paketi finansmanına ilaveten 480 milyar avroluk bölgesel istikraz ile sağlanacak finansmanıyla yine konjonktür paketi oluşacak. Kapsamlı bir konjonktür paketi de bugünlerde toplanmakta olan Halk Kongresi tarafından karara bağlanması beklenen 1,3 trilyon avroluk "teknoloji paketi".

Bu mega paket üç temel alan kapsıyor. İlk olarak; oluşturulacak 5G şebekesi ve kamu alanında kameralar ve sensörler aracılığıyla otonom trafiğin koşulları yaratılacak ve aynı zamanda (yapay zekanın desteğiyle) kontrol mekanizması daha da mükemmelleştirilecek. Paranın bir kısmı yapay zeka alanına, özellikle de nesnelerin interneti ve makineden makineye iletişim konusuna tahsis edilecek. Üçüncü olarak finansman ülke içi teknoloji altyapısının oluşturulmasına: bu arada en çok da yüksek hızlı tren hatlarına ve yüksek gerilim hatlarına seferber edilecek.

Bu bağlamda görüldüğü kadarıyla Huawei, Alibaba, Tencent ve China Mobile gibi Çin teknoloji devleri görevlendirilecek. Slogan da "China first" (önce Çin) olacak. Esasen yıllardır bu sayılanlarla ABD’den Microsoft, Apple, Amazon ve Alphabet gibi dev teknoloji şirketleri arasında bir Çin-ABD yarışı göze çarpıyor. Teknoloji sektörleri Çin ile ABD arasında küresel ekonomide önderlik konusunda bir tür "kapışma" alanı. Bu sektörler her iki ülkede de korona krizinden pek etkilenmediler. Tersine ürünleri, kapalı kalma sürecinde daha da çok taleple karşılaştı. Tüm dünyada artan işsizlik bu branşlar için pek bir sorun oluşturmadı. Çin'in uygulamaya koyacağı yeni teknoloji paketi bu ülkenin bu yarışta öne geçmesini hedefliyor olabilir.

Ancak şurası kesin ki Çin, bu pandemi krizinden başka ülkelerde işsizlik artarken görece hasarsız çıktı. Örneğin ABD'de şu anda 38 milyon kişi işsiz olarak kayıtlı. Yılın bütününde de muhtemel düzelmelere karşın, bu ülkede işsizlik yüzde 10'un üzerinde seyredecek. Oysa Çin'de kentsel nüfus içinde şu anda işsiz oranı yüzde 6 düzeyinde.

Çin Uluslararası Radyosu