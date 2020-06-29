Sanal açılım Orta Asya'dan başlıyor

İDDMİB’den 56 milyar dolarlık pazara ‘Sanal çıkarma’

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği, Latin Amerika ile başlayan sanal heyetlere Körfez Bölgelerini de ekledi ve rotasını Orta Asya’ya çevirdi. Türk Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörü 29 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Özbekistan’la, 6-9 Temmuz tarihleri arasında ise Kazakistan’la Sanal Ticaret Heyeti düzenleyecek. Hedef, her iki ülkeye daha fazla ihracat gerçekleştirmek.

Türkiye’nin toplam ihracatına katkı yapmak adına gerçekleştirdiği çalışmaları aralıksız sürdüren İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), pandemi nedeniyle ‘Yeni Normal’ olarak adlandırılan dönemde düzenlediği Sanal Ticaret Heyetleri ile uluslararası ticaret köprülerini sağlamlaştırıyor. Latin Amerika ve Körfez Bölgelerine başarılı heyetleri başlatan İDDMİB, şimdi 22 üye firmasıyla 29 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Özbekistan’la, 6-9 Temmuz tarihleri arasında ise Kazakistan’la Sanal Ticaret Heyeti düzenleyecek.

HEDEF PAZAR PAYINI ARTIRMAK

Özbekistan, Demir ve Demir Dışı Metaller ithalatı 700 milyon dolardan fazla. Türk Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörü Özbekistan’a 50 milyon dolar ihracatı ile Özbek pazarının yüzde 7’lik payına sahip bulunuyor. Kazakistan, Demir ve Demir Dışı Metaller ithalatı 2,5 milyar dolar. Türk Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörü Kazakistan’a 36 milyon dolar ihracatı ile Kazak pazarının yüzde 1’lik payına sahip durumda.

İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, Sanal Ticaret Heyetleri ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “Özbekistan ve Kazakistan hedef ülkelerimiz arasında yer alan toplamda 50 milyon nüfus ile 56 milyar dolarlık ithalat yapan Orta Asya’nın büyük pazarlarından. Bu ülkelerde devam eden altyapı, karayolu, havaalanı, terminal gibi projelerde yer almak öncelikli hedefimiz. Özellikle Sanal Ticaret Heyetlerine ara vermeden devam ediyoruz. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleştireceğimiz Sanal Heyetler ile firmalarımıza pazar paylarını arttırmada öncülük ediyor olacağız. Özbekistan ve Kazakistan ile ticari ilişkilerimizi geliştirerek iki ülke toplamında yaklaşık 86 milyon dolar olan Demir ve Demir Dışı Metaller ihracatımızı ve sektör ihracatımızın yüzde 1’lik payına sahip olan kardeş ülkelerimiz ile daha fazla etkileşimde bulunarak ticaret hacmimizi arttırmalıyız. Günümüzde dijital platformlar daha da önem kazandı. Sanal Fuarlar ve Sanal Ticaret Heyetleri ile hedef pazarlarımızda var olmaya ve iş ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu ay sonu itibariyle üç farklı Sanal Ticaret Heyeti gerçekleştirmiş olacağız. Metal Sektörü genelinde Körfez Ülkeleri Sanal Ticaret Heyetimizde 24 katılımcı firmamız, 150’ye yakın iş görüşmesi yaptı. Türkiye’nin toplam Demir ve Demir Dışı Metaller ihracatının yüzde 1,75’i Körfez Ülkeleri olan Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar ve B.A.E.’ye yapılıyor. 5 Körfez Ülkesi; toplamda; 13 milyon nüfus ile 262 milyar dolarlık toplam ithalat ve 21 milyar dolar Demir ve Demir Dışı Metaller ithalatı ile potansiyel bir pazar. Amacımız ortalama yüzde 2,5 olan pazar payımızı artırmak ki firmalarımızdan gelen olumlu geri bildirimler doğru işlerde ilerlediğimizin ispatı niteliğinde. Bir diğer başarılı örnek, Mutfak Sektörü bazında yapmaya başladığımız Latin Amerika bölgesi heyetidir. 1. ve 2. fazı 26 Haziran itibariyle tamamlanmış olup, şu ana kadar 120 ikili iş görüşmesi gerçekleşti. Latin Amerikalı satın almacıların Türk firmalarına gösterdikleri ilgi büyük olurken, Türk firmaları da görüşmelerin gayet olumlu geçtiğini belirtti. Katılımcı firmalar, uluslararası platformlarda yüz yüze görüşme şansının olmadığı bugünlerde oldukça iyi bir alternatif yaratıldığı kanısında. Heyetin 3. fazı 29 Haziran tarihinde başlayacak.