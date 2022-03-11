Sanal mağazadan karda kışta hizmete devam

Kurulduğu günden bu yana müşteri memnuniyetine önem veren Kelebek Mobilya, Sanal Mağaza ile olumsuz hava şartlarında müşterilerine evlerinden çıkmadan doğrudan hizmet veriyor. ‘Canlı Destek’ uygulaması ile sipariş, ödeme, Ücretsiz Mimari Hizmet, Sanal Mağaza turuyla online alışveriş gibi hizmetler gerçekleştiriliyor.

Türkiye’nin ilk büyük modern modüler mobilya markası Kelebek, müşteri memnuniyetini en üst seviyelere çıkarmak üzere sunduğu hizmetlerle dikkat çekiyor. Olumsuz hava koşullarına yönelik sürekli uyarıların gündemde olduğu bu dönemde de Kelebek Mobilya Sanal Mağaza ile müşterilerine kesintisiz hizmet vermeyi sürdürüyor.

Sanal Mağaza ile kesintisiz hizmet

Kelebek Sanal Mağaza, tüm ülke olarak yaşadığımız zorlu süreçlerde ve hava muhalefetlerinde, müşterilere evlerinden çıkmadan doğrudan hizmet vermek için Whatsapp üzerinden ‘’Canlı Destek’’ uygulaması sunuyor. Müşteriler Kelebek mağazalarını WhatsApp araması ile akıllı telefonlarından ziyaret ederek kampanyalar, fiyatlar, ödeme ve teslimat seçenekleri gibi merak ettikleri tüm bilgileri edinebiliyor. Web sitesinden “Canlı Destek” uygulaması sayesinde tüketiciler dilerse görüntülü arama yaparak ürünleri canlı olarak izleme ve online ödeme yaparak mağazaları ziyaret etmeden alışveriş yapma ayrıcalığını da elde edebiliyor.

Kelebek Mobilya Hakkında: Türkiye'nin ilk panel mobilya ve mutfak üreticisi olan Kelebek, Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarındandır. Kitlesel ve küresel bir marka olma hedefiyle Düzce’de 55 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 186 bin metrekarelik bir alanda üretimine devam eden kuruluş, bugün ürünlerini yurt içinde 200’ün üzerinde mağazada tüketicilerin beğenisine sunmakta, yaklaşık 30 ülkeye gerçekleştirdiği standart ve özel Kelebek ürünleri ihracatı ve yurtdışında yer alan konsept mağazalarıyla uluslararası pazarda da faaliyet göstermektedir.