Sanayi kenti “güneş“ten kazanacak

KOCAELİ (AA) - İBRAHİM AKTAŞ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 dönüm arazi üzerine kurulan güneş enerjisi santralinden (GES), yılda 2,6 milyon liralık gelir elde edilmesi planlanıyor.



Sanayi ve liman kenti olarak adından söz ettiren Kocaeli'de, Kandıra Namazgah Barajı çevresinde kurduğu güneş enerji panelleriyle elektrik üretmeye başlayan Büyükşehir Belediyesi, yılda 4 milyon 470 bin kilovatsaat enerji sağlayacak.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli bir enerji açığı bulunduğunu ama aynı zamanda güneşi "bol" bir ülke olduğunu söyledi.

Dünya çapında enerji üretimi ve yenilenebilir enerji kaynakları için farklı yöntemler uygulandığını belirten Karaosmanoğlu, belediyelerinin de bu konuda girişimlerde bulunduğunu kaydetti.

Karaosmanoğlu, bu kapsamda HES projeleriyle enerji üretimi yapan belediyenin, İSU Genel Müdürlüğü'nün de güneş ışınlarını enerjiye dönüştürmek için yeni bir projeyi daha hayata geçirdiğini anlatarak, "Kandıra bölgesine su sağlayan Namazgah Barajı çevresine bir güneş enerjisi tarlası kuruldu. Baraj çevresindeki 60 dönümlük alanda oluşturulan güneş enerjisi tarlası aktif hizmet veriyor. EPDK ile yapılan anlaşma sonucunda İSU, üretilen enerjiyi elektrik hatlarına veriyor." şeklinde konuştu.



- "5-6 yılda yaptığımız masraf geri dönecek"



Karaosmanoğlu, güneşin tükenmeyen büyük bir kaynak olduğunu ifade etti.



Güneşten istifade etmenin ve teknolojik gelişmeleri bu yönde izlemenin herkesin görevi olduğunu belirten Karaosmanoğlu, şunları kaydetti:



"Biz de hem model olsun hem de enerji üretelim diye bu çalışmaları başlattık. Kandıra Namazgah Barajı'nda su havzasının dışında kamusallaştırdığımız önemli bir bölüm var, burada büyük bir enerji panelleri tarlası yaptık. Yatırım maliyeti 16,8 milyon lira, yılda 2 milyon 610 bin lira gelir elde edeceğiz. Önemli bir enerji oradan elde edeceğiz. Ben inanıyorum ki 5-6 yılda yaptığımız masraf geri dönecek. Bu çalışmaları önemsiyoruz, doğal enerji kaynaklarından istifade ediyoruz, Türkiye'nin enerjisine de önemli bir enerji katıyoruz."



- "Güneşten en güzel şekilde istifade etmeye çalışıyoruz"



Karaosmanoğlu, doğal bir enerji kaynağından, kendi kendine yenilenebilir enerji kaynağından istifade edeceklerini belirterek, bu tür yatırımları fırsat buldukça yapacaklarına vurgu yaptı.



Özel sektörün de bu alanda yatırımlar yaptığını ifade eden Karaosmanoğlu, kentteki su kaynaklarının bulunduğu noktalarda da enerji üretimi gerçekleştirdiklerini anlattı.



Karaosmanoğlu, güneş enerjisinden elde ettikleri enerji kaynağıyla en az 10-15 bin nüfusa yetecek kadar enerji elde edebileceklerini belirterek, şunları ifade etti:



"Biz su kanal idaresinde çok miktarda elektrik kullanıyoruz. Yani yaz mevsiminde aylık elektrik tüketimine verdiğimiz para 4 milyon lirayı geçiyor. Bunun önemli bir bölümünü güneş enerjisinden elde ettiğimiz enerjiyle karşılayacağız. Bu da bizim gelirlerimize olumlu etki yapacak. Güneşten, HES'ten ve ayrıca rüzgar elektrik santrallerinden en güzel şekilde istifade etmeye çalışıyoruz. Başiskele Kullar Arıtma Tesisi Güneş Enerji Tesisleri, 3,3 milyon liraya mal olacak. Çalışmalarımız devam ediyor, buradan da yılda 1 milyon 350 bin kilovatsaat enerji elde edilecek. Yıllık 755 bin lira da gelir elde edilecek."