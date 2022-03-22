Sancaktepe Belediyesi’nden sağlıklı beslenme seferberliği

Kadın gücünün ve sosyal belediyeciliğin en önemli temsilcilerinden Sancaktepe Belediyesi yine çok ses getirecek bir etkinliğe hazırlanıyor. Güvenilir Ürün Platformu tarafından hayata geçirilen Güvenli2023 İstanbul projesi kapsamında düzenlenen anne çocuk sağlıklı beslenme eğitimlerine ev sahipliği yapacak olan Sancaktepe Belediyesi’nde ilk eğitim 24 Mart Perşembe günü düzenlenecek. Eğitim duyuruları ile donatılan ilçede halkın etkinliğe yoğun katılımı bekleniyor.

Uzmanlar hastalıkların ana kaynağı olarak doğru beslenememek olduğuna dikkat çekerken, bilinçsiz beslenen bireylerde fiziksel ve zihinsel sorunların artmakta olduğu bilgisini paylaşıyor. Bu olumsuzluğun önüne geçmek ve sağlıklı beslenme farkındalığının arttırılması için yola çıkan Sancaktepe Belediyesi daha sağlıklı gelecek için kolları sıvadı. Uzmanlar tarafından sağlıklı beslenme tüyolarının paylaşılması ve sağlıklı beslenme farkındalığının oluşmasını amaçlayan “Sağlıklı Beslenen Bireyler ile Sağlıklı Türkiye’’ projesi Sancaktepe Belediyesi önderliğinde Güvenilir Ürün Platformu ve Bee’o Propolis desteği ile gerçekleştirilecek.

24 Mart Perşembe günü Eyüp Sultan Mahallesi’ndeki Kadın Aile Merkezi’nde gerçekleştirilecek anne çocuk sağlıklı beslenme eğitimleri ile Sancaktepe’li anneler sağlıklı beslenme ipuçları ile donatılacak.

Dr.Ender Saraç ve Dr.Aslı Elif Tanuğur Samancı’nın sunumları ile renklenecek eğitimlerde sağlıklı beslenme nedir ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları nasıl geliştirilir, temel besin öğeleri nelerdir ve hangi ürün gruplarından alınır, gebelikte ve 0-2 yaş arasında beslenme, okul öncesi dönemde çocuk beslenmesi, çocukluk ve ergenlikte ( 7-18 yaş) beslenme, menü planlama ve sağlıklı tarifler, gıda kaynaklı zehirlenmeler ve muhafaza yöntemleri gibi konu başlıklarına yer verilecek.



Tamamen ücretsiz olan eğitimler sonunda katılımcılara sertifika ve sürpriz hediyeler verilecek.