Sarten Ambalaj, “Metal Ambalaj Duvarı“ projesini Kızılay’a bağışladı

İSTANBUL (AA) - Sarten Ambalaj, Metal Packaging Europe ile beraber Avrasya Ambalaj Fuarı’nda sergilediği sonsuz geri dönüşüm temalı 'Metal Ambalaj Duvarı' projesini Kızılay’a bağışladı.

Sarten Ambalaj açıklamasına göre, Ambalaj Sanayicileri Derneği ve Reed Tüyap'ın iş birliğinde düzenlenen 24'üncü Avrasya Ambalaj Fuarı, 31 Ekim–3 Kasım'da TÜYAP'ta gerçekleştirildi. 100'ün üzerinde ülkeden 60 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuarda ambalaj ürünlerinden ambalaj makinelerine, gıda işleme ekipmanlarından ambalaj baskı teknolojilerine kadar tüm ihtiyaçlara yönelik çözümler bir arada sergilendi.

Metal Ambalaj Duvarı’nda 640 kilo ton balığı kullanılırken, Kızılay’a bağışlanması ile dört kişilik ortalama bir aile için bin 600 öğün yemek sağlanabilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarten Ambalaj Üst Yöneticisi (CEO) Zeki Sarıbekir, geçen yıl Metal Packaging Europe isimli sivil toplum kuruluşuyla ortak hayata geçirdikleri proje kapsamında fuar alanında "Metal Ambalajdan Gitar" sergilediklerini belirterek projeye bu yıl da devam ettiklerini bildirdi.

Projenin bu yılki temasının "sonsuz geri dönüşüm" olduğuna işaret eden Sarıbekir, bu kapsamda ziyaretçilerin ilgisini çekmesi adına fuar alanında metal ambalajlardan oluşan sonsuz geri dönüşüm temalı bir ‘Metal Ambalaj Duvarı’ sergilediklerini kaydetti. Sarıbekir, "İçerisinde ton balığı bulunan Sarten’in sağladığı metal ambalajlardan oluşan proje, fuarın bitiminde Türk Kızılayı’na bağışlandı. Projede kullanılan 4 bin kutu ton balığı da böylece ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmış olacak. Bu süreçte bizlere destek olan Türk Kızılayı Güngören Şube Başkanı Erhan Tan’a çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgenin en büyük fuarlarından biri olan Avrasya Ambalaj Fuarı’na katılımın her sene yükseldiğin aktaran Sarıbekir, bu sene de potansiyel müşterilerini ağırladıklarını ve ürünlerini daha yakından tanıtma imkanı bulduklarını dile getirdi. Sarıbekir, "Fuar yeni müşteriler ile tanışmak ve yeni iş bağlantıları kurmak açısından bizim için verimli geçti. Bu yıl özellikle yurtdışından gelen potansiyel müşterilerin ilgisi fazlaydı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sene 24’üncüsü düzenlenen Avrasya Ambalaj Fuarı’na 22’inci kez katılan Sarten Ambalaj, 80’in üzerinde ülkeye gerçekleştirdiği ihracat ile ön plana çıkıyor. 2017’de 85 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Sarten'in 2018 ihracat hedefi ise 100 milyon dolar. Şirket endüstriyel ürünlerden, boya, gıda ve kozmetik sektörüne kadar uzanan geniş bir yelpazeye metal ve plastik ambalaj üretiyor.



