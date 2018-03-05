Satış takımı ödülünü aldı

Kurumsal satışı 360 derece içine alan bir marka olarak tasarlayan sahibinden.com, kurumsal müşteri danışmalarını S-Team adını verdiği tek çatı altına topladı. Büyüme, satış okulu, enerji ve ödüllendirme gibi birçok yeni süreç tasarlayan sahibinden.com, S-Team ile kurum kültürüne uygun olarak takım ruhunu öne çıkaran ve “Güç Sende” mottosuyla hareket eden yapısıyla başarılı bir büyüme kaydetti. Pusula ise kurumsal müşteri danışmalarının daha verimli ve sistematik çalışmasına yardımcı olan bir yazılım olarak tasarlandı. Pusula, kurumsal satış temsilcilerinin ziyaret sayılarını, müşteri segmentini ve bölgesini ayrıştırarak daha kolay planlama yapmalarına imkan sağlayarak, onlara bir “yol gösterici” oldu.
sahibinden.com Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Demet Tekin Sarı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hemen her yıl Stevie kazanan bir kurum olarak bu yıl da 2 ödülle dönmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Sarı, “sahibinden.com olarak, özellikle son iki yıldır kurumsal satış departmanımızda önemli yapısal değişikliklere gittik. Kullanıcı memnuniyeti ve bağlılığını öncelikli hedefi olarak gören bir kurum olarak kurumsal müşteri danışmalarımızın yapılanmasında da düzenlemeler yaptık. S-Team adını verdiğimiz yapıda müşteri danışmanlarımıza sunduğumuz eğitimleri arttırdık, ortak büyüme hedefleri koyduk ve verimliliği artıracak birçok yeniliği getirdik. Pusula ise daha sistemli çalışmamıza yardımcı olan bir uygulama olarak tasarlandı. Kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha hızlı çözüm bulmak ve işlerini büyütmeleri için danışmanlık vermek için tele satış ve saha satış ekiplerimizle 81 ile yayıldık, 8 ilde bölge ofisi kurduk, 35 ilde 158 satış temsilcisi ve 16 bölge müdürüyle büyüdük. Hem çalışan hem de müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalarımızın bir sonucu olarak ödül kazanmaktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de kurumsal müşterilerimizin memnuniyetine yönelik hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz” dedi.
sahibinden.com Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Demet Tekin Sarı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hemen her yıl Stevie kazanan bir kurum olarak bu yıl da 2 ödülle dönmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Sarı, “sahibinden.com olarak, özellikle son iki yıldır kurumsal satış departmanımızda önemli yapısal değişikliklere gittik. Kullanıcı memnuniyeti ve bağlılığını öncelikli hedefi olarak gören bir kurum olarak kurumsal müşteri danışmalarımızın yapılanmasında da düzenlemeler yaptık. S-Team adını verdiğimiz yapıda müşteri danışmanlarımıza sunduğumuz eğitimleri arttırdık, ortak büyüme hedefleri koyduk ve verimliliği artıracak birçok yeniliği getirdik. Pusula ise daha sistemli çalışmamıza yardımcı olan bir uygulama olarak tasarlandı. Kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha hızlı çözüm bulmak ve işlerini büyütmeleri için danışmanlık vermek için tele satış ve saha satış ekiplerimizle 81 ile yayıldık, 8 ilde bölge ofisi kurduk, 35 ilde 158 satış temsilcisi ve 16 bölge müdürüyle büyüdük. Hem çalışan hem de müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalarımızın bir sonucu olarak ödül kazanmaktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de kurumsal müşterilerimizin memnuniyetine yönelik hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz” dedi.