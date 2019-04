Savunma ihracatının şampiyonu TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii oldu

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) 2018 yılında en fazla ihracat yapan başarılı firmaları ödüllendirdi. Sektörde 2018 yılının ihracat şampiyonu TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii oldu. SSI'nın 2018 yılı olağan Genel Kurul toplantısından önce gerçekleştirilen ödül töreninde, TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile birlikte diğer başarılı firmalara ödüllerini, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve SSI Başkanı Latif Aral Aliş verdi.



Sektörün her geçen gün her geçen gün yeni bir başarı hikayesine imza attığını belirten SSI Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, yaptığı konuşmada “Mevcudiyetimiz için, tam bağımsız Türkiye için sektörümüzün başarısı, güvenli ve huzurlu bir gelecek anlamına geliyor. Türk Savunma ve Havacılık Sanayimizin öneminin, toplumumuzun tüm kesimleri tarafından benimsenmiş olmasından son derece mutluyuz. Artık takip eden değil, takip edilen bir teknolojiyi ve ürünleri üretiyoruz” dedi.



İhracat rakamlarındaki istikrarın, bu gelişmenin en önemli ispatı olduğunu kaydeden Aliş, “Kuruluşumuzdan bu yana ihracatımızı yüzde 130 artırdık. 2018 yılında ihracatımız 2 milyar doları aştı. 2019 yılının ilk üç ayında ise ihracatını an fazla artıran sektör olduk. Bunun yanı sıra kilogram başına ihracatımız 46,59 Amerikan dolarına ulaştı. Türkiye ortalaması ise 1,32 dolar. Ekonomiye diğer sektörlere göre neredeyse 45 kat daha fazla değer katıyoruz” diye konuştu.



Sektörün bölgesel ve küresel pazarlardaki etkinliğini artırabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Aliş, “İki hafta sonra İstanbul’da gerçekleşecek olan IDEF fuarına ev sahipliği yapacağız. Uluslararası katılımla sektörün önemli temsilcilerini, ülke heyetlerini ağırlayacak, kısa ve orta vadede sektörümüzü geliştirecek projelerin hayata geçmesine çalışacağız” şeklinde konuştu.



Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın savunma sektörüne büyük önem verdiğini, yabancı ülke liderleri ile temaslarında mutlaka savunma sanayi konusunu gündeme getirdiğini bildirdi.



Çeşitli kategorilerde toplam 15 ödülün verildiği törende 2018 yılında en fazla ihracat yapan firmalar arasında ilk sırayı TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii aldı. Bu kategoride TUSAŞ Motor Sanayii ikinci olurken, FNSS Dış Ticaret üçüncü, ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret dördüncü Alp Havacılık Sanayi Ticaret ise beşinci sırada yer aldı.



İhracatını en fazla artıran firma ödülünü FNSS Dış Ticaret alırken, Bahtiyar Av Malzemeleri Pazarlama İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret LTD en fazla ülkeye ihracat yapan firma oldu.



Ürün Gruplarına göre ihracat birincisi olarak ödül alan diğer firmalar ise şöyle:



“Makine ve Kimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü (Mühimmat), Derya Silah Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Yivsiz Tüfekler), Turaç Dış Ticaret Ltd. Şti, (Fişek), Feda Pazarlama ve Ticaret Ltd.Şti (Diğer Silahlar), ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Savunma Elektroniği), TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay San. A.Ş. (Hava Taşıtları ve Aksamları), Yonca-Onuk Adi Ortaklığı (Deniz Taşıtları ve Aksamları), FNSS Dış Ticaret A.Ş. (Kara Taşıtları ve Aksamları)”



Ödül töreninin ardından gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda birliğin 2018 yılı faaliyet raporu ve 2019 yılı hedefleri hakkında üyelere bilgi verildi.