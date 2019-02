Savunmada güvenli protokol

Yerli ve milli askeri araçlar üreten Türkiye, artık sertifikasyon konusunu da yerli ve milli kaynaklarla çözmek için önemli bir adım attı. Bu adımla, Savunma Sanayi Başkanlığı’nın yürüttüğü projelerin uluslararası normlara akredite edilmesi ve sertifika alabilmesi için artık yurtdışına gitmesine gerek kalmayacak.

Askeri bilgilerin gizliliği gereği, geliştirilen askeri silah ve cihazların kalite kontrol testlerinin yurtiçinde yerli bir kuruluş ile yapılması ve sertifikasyonun da yine bu kuruluş tarafından verilmesi için Trtest Test ve Değerlendirme AŞ kurulmuştu. Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) ortaklığı ile kurulan Trtest Test ve Değerlendirme AŞ, kuruluşuna uygun olarak Savunma Sanayi Başkanlığı’nın (SSB) yürüttüğü projelerde yerli ve milli kaynaklarla akreditasyon için önemli bir işbirliği protokolü imzaladı.



GCN TÜRK ile Trtest çözüm ortaklığı yapacak



Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki geniş kapsamlı akredite test laboratuvarı GTL’yi (Global Teknoloji Laboratuvarları) bünyesinde bulunduran GCN TÜRK Uluslararası Belgelendirme Ltd. şirketi ile Trtest Test ve Değerlendirme AŞ işbirliği ve çözüm ortaklığına gitti. İki kurum bu ortaklığı duyurmak için bugün Sheraton Four Points Otel’de imza töreni düzenledi. Protokolle savunma sanayinde iş yapan firmalar hem çok daha ucuza hem de güvenli bir şekilde ürünlerini dünya standartlarında akredite laboratuvarlarda test ettirerek sertifikalandırabilecekler.

Bir kısım askeri silah ve cihazların testlerinin yurtdışındaki laboratuvarlarda yapıldığını belirten Trtest Test ve Değerlendirme AŞ Genel Müdürü Bilal Aktaş imza töreninde yaptığı konuşmada, “Bu durum sadece milli servetin yurtdışına gitmesine neden olmuyor aynı zamanda geliştirilen cihazlar ve sistemler yabancılar tarafından yakinen bilinir hale geliyordu. Trtest Test ve Değerleme AŞ olarak, bu testlerin de yerli ve milli laboratuvarlarda yapılması için çalışmalarımızı hızlandırdık. Ayrıca ülkemizin gelişen vizyonuna uygun olarak gelecek yatırımlar konusunda önemli roller almak için faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bugün beraber hareket etme kararı aldığımız GTL’nin, bu konuda önemli bir çözüm ortağı olduğunu düşünmekteyiz. Savunma sanayine iş yapan bütün firmaların gönül rahatlığı ile bizimle temasa geçerek Trtest Test Değerlendirme AŞ’nin nezaretinde, ürünlerini GTL’nin laboratuvarlarında sertifikalandırabileceklerini değerlendiriyoruz” dedi.



Herkes için win-win projesi



Protokole bir diğer imzayı atan GCN TÜRK Uluslararası Belgelendirme Genel Müdürü Saadettin Çay da, GTL’nin savunma sanayinde üretilen her ürünü test edebilecek ve sertifikalandırabilecek bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Çay, “Bu protokolle birlikte savunma sanayi şirketleri hem çok ciddi bir maliyetten kurtulacak, hem yurtdışına gitmek zorunda kalmayacak hem de geliştirdikleri projenin çalınması, kopyalanması gibi riskleri bertaraf etmiş olacak. Protokol hem savunma sanayi şirketlerimiz hem de devletimiz için tam anlamıyla bir win-win projesi” diye konuştu.



Savunma sanayii için ciddi maliyet avantajı yaratacak



Protokol özellikle savunma sanayiine üretim yapan KOBİ’lere yarayacak. Çünkü birçok KOBİ, ürettikleri ürünün piyasaya sürülmesinde, test altyapısının kullanım yoğunluğu, maliyet yüksekliği veya rekabet kaygılarıyla bu test merkezlerine ulaşma noktasında sıkıntı yaşıyor. Ancak protokolle birlikte GTL laboratuvarları işletim profesyonelliği, yüzde yüz yerli ve milli sermaye yapısıyla, yurtdışına göre çok büyük oranda maliyet avantajı sağlıyor. Protokol sonrasında KOBİ’ler akredite bir şekilde Amerika ve Avrupa’daki test laboratuvarlarından farksız bir hizmet alabilecek.



Mükerrer yatırımı önleyecek



Trtest ile GCN TÜRK arasında imzalanan protokolle GTL’nin test altyapılarının verimli bir şekilde kullanılması da sağlanacak. Bu gibi protokoller sayesinde mükerrer altyapı yatırımlarıyla atıl kaynak harcanması da engellenecek ve kaynakların doğru yönetilmesine katkıda bulunulacak. Protokol, GTL’nin savunma sanayine hizmet veren tüm sektör temsilcilerine ulaşmasını sağlarken, Trtest de sözleşme kapsamında GTL’ye ait tüm altyapıyı paydaşlarına ve sektör firmalarına açabilecek.