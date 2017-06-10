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Sayaç kontrolünde yazılı müracaat şartı kaldırıldı

Elektrik, su ve gaz sayaçlarının muayenesi için yazılı başvuru şartında değişikliğe gidildi.

Sayaç kontrolünde yazılı müracaat şartı kaldırıldı

ANKARA
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri̇ Muayene Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇k, Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, ölçü ve ölçü aletlerinin doğru çalışıp çalışmadığının tespit edilmesi için yazılı müracaat şartı kaldırıldı.
Elektrik, su ve gaz sayaçlarının doğru çalışmadığı veya çalışmasından şüphe edildiği hallerde, yapılacak başvuru üzerine sayaçlar yerlerinden söktürülerek Ölçüler ve Ayar Teşkilatı tarafından, ayar istasyonunda şikayet muayenesine tabi tutulacak.
Periyodik muayeneler için bağlı bulunulan Ölçüler ve Ayar Teşkilatı ile Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına başvurulacak. Başvuruda ölçü ve ölçü aletinin cinsi, markası, numarası, kapasite bilgilerinin bulunması gerekecek.
Söz konusu yönetmelikler kapsamındaki çeşitli işlemlerin de elektronik ortamda yapılmasının önü açıldı.
Muhabir: Göksel Yıldırım

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