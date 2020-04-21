Schneider Electric’e Türk genel müdür atandı

Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Yıldız Estreya Hayim getirildi. Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde dünya çapında uzman olan Schneider Electric, Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Yıldız Estreya Hayim’in atandığını duyurdu. Kariyerine 1998 yılında başlayan Hayim, Türkiye’de öncü kurumlarda, insan kaynakları ve yetenek yönetimi alanlarında görevler üstlendi.

MANİSA FABRİKASINDAYDI

20 yıllık deneyimiyle Schneider Electric’e Manisa Fabrikası İnsan Kaynakları Müdürü olarak katılan Hayim, gösterdiği başarı doğrultusunda yeni görevine getirildi. Hayim, 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun oluşmuştur.