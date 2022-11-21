Scröder enerjideki avantajlarımızı anlattı

Dünyada enerjiyi en iyi bilen eski başbakandan çok önemli mesajlar… 12.Türkiye Enerji Zirvesi için Türkiye'ye gelen Almanya Eski Başbakanı Gerhard Scröder enerji konusunda Türkiye’nin avantajlarını sayarken Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgü dolu mesajlar gönderdi.

Türkiye Enerji Başkanı Mustafa Karahan ve Enerji Fuarcılık Genel Müdürü Bilun Saka tarafından karşılanan Gerhard Scröder’in mesajları şöyleydi:

. Belirli pazarların kapanması çok ciddi trend demek. Özellikle ABD ile Çin arasındaki rekabette pandemi bu iki ülke arasındaki tedarik zincirini büyük ölçüde etkiledi. Bunun ekonomik anlamda işbirliğini ortadan kaldırdığını görüyoruz.

. Bugün zaten dünya ticaret örgütünün kendi enflasyonunu bu şekilde oralar çektiğini görüyoruz. Demokrasilerde güvenliğin ve refahın önemi büyüktür. Avrupa olarak kendimizi özellikle bu anlamda yaşanabilecek refah yüksek enerji fiyatlarına kendimizi hazırlamamış şart.

. Örneğin tahıl üretiminde yaşanan sıkıntıları hep birlikte izledik. Bu konuda Erdoğan elinden geleni yapıyor ve uluslararası çapta bu yaptıkları karşılık buluyor. Erdoğan bu noktad7a çok önemli bir rol oynadı ve uluslararası alanda takdir topladı.

. Özellikle gıda zorunlu ile ilgili yapılan bu çalışma müzakerelere çok iyi örnek olacağına inanıyorum. Tabi ki başlangıç noktası çok ciddi bir iş birliği gerektiriyor. Bu anlaşmada iki genel yorumda bulunmak istiyorum.

. Enerji politikaları mutlaka dengeli olarak enerji kaynaklarının güvenli ve makul fiyatlı ve sürdürülebilir olması şart. Hükümetlerin bu anlamda çok daha dikkat göstergesi önemli. Son yıllarda enerji fiyatlarını stabil hale getirilmesi çok daha önem kazanıyor.

. Bu anlamda Paris anlaşması bir kez daha ön plana çıktı. Çocuklarımız ve torunlarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için bu çalışmalara önem vermeliyiz.

. Almanya ile Avrupa birçok firma bu tarz fiyat artışı ile karşı karşıya kaldı. Bunun elbette çok acı sonuçları olacak. İşsizlik artışa geçecek. Enerji fiyatlarını makul seviyede kalması için enerji güvenliği sağlanması şart. Hem Avrupa hem de ulusal seviyede gaz tedarik sürecinde bu sürecin kontrol altına alınması gerekiyor.

. Gaz konusunda ani fiyatlandırmaya dikkat edilmeli. Almanya ekonomisine baktığımızda ucuz gaz satın alma gücüne sahip olduğunu görüyoruz. Gaz satışındaki bu ani artışla Almanya gaz krizinden yola çıkması beklenmiyor.

. Bu konuda en önemli şeylerden birisi de tedarik zincirinin en başında yapılması gereken bir şey var. Gaz şirketlerinin inanılmaz kar ettiğini söyleyebiliriz. Bence bu mutlaka üzerinde düşünülmesi gereken ilk konu. Bütün bu tedarik zincirinin düzenlenmesi gerekiyor. Yoksa kendimizi çok ciddi gaz sıkıntısının içinde bulabiliriz.

. Buna ek olarak AB’ye üye devlere özel gaz borsası projesi düşünülebilir. Bu yönelimin AB içinde hayır deneceğini düşünmüyorum. Bu şekilde gaz krizinin önüne geçilebilir. Binin bez 2025/26 yılı içinde hayata geçeceğini düşünüyoruz.

. Avrupa’nın ve Almanya’nın ana gaz tüketicileri. 90-95 bsmgaz tüketimi yapıyorduk rusya savasından önce. Gaz fiyatlarından anlayacağımız üzere rus gazının yerine koyulmasının çok zor bir miktar olduğunu görüyoruz.

. Bu savaşı bir şekilde bitirmemiz şart. İşin politik kısmı da var. Bizim her geçen gün daha dikkatli olmamız ve Rusya’nın gazındın her zaman elimizde olmadığımınız bilmemiz gerekiyor. İki çözüm var. Birincisi Rusya’ya ait olmayan boru hatlarından gazın gelmesi ikincisi LNK olarak gazın taşınması.

. Kuzeyden düşünüldüğünde sadece Norveç üzerinden gaz alınabilir. Bunun için Norveç yeni yatırım yapmayacak gibi görünüyor. Enerji politikasına baktığımızda hidrojen enerjisine kaydığını görüyoruz. Karbondioksitin hidrojeni taşımak adına ilk başlangıç olacak.

. Cezayir’den gelecek bir akıma AB dayanamaz yetersiz olacaktır. En büyük katkı kuzeydeki boru hatlarından sağlanacak. Kuzeydeki gaz içinde orda da kendi ihtiyaçları var. Avrupa’ya nereden gaz getirilir.

. O da güney hattından olabilir. Türkiye Avrupa gaz tedarikinin sağlanmasında önemli bir rol oynuyor. Azerbaycan’dan gelen boru hattı kapasitesinin aratılması gerekiyor.

. Doğu Akdeniz’e baktığınızda,. Mısır, Kıbrıs, Türkmenistan bu hatta katılmamı gerekiyorn. Hazar denizinden gelecek bu boru hattının sağlanması ortaya istek ve arzunun koyulması büyük önem taşımakta. Güney akım koridorunda uzun vadeli çözüm sunulması şart.

. AB ülkeleri savaşın başladığı günden itibaren NLC’ningelişmesi için büyük projeler yaptılar. ABD yeterli enerji kaynaklarına sahip, bunu çıkarma maliyetlerini daha az maliyetli. ABD’nin rekabet avantajı olacak. Özellikle sanayi söz konusu olduğunda eşsiz bir rekabet gücüne sahip olacak.

. Batı afrika ülkelerinden gelecek olursak, mısır dahi olmak üzere Akdeniz havzası ciddi bir enerji hattına dönüşecek. Fosil yakıtla ilgili sorunumuz yok. AB özelinde şunu garanti etmek istipıorum. İklimi korumak, ikilim korumak için çamlıma yapmak, biz karbondioksit üretici olmamamınız., asıl tarihi yükü onlar taşıyor.

. Karbonsuzlaştırma ile yapılabilir. Bunu uzun vadede yapabiliriz. Zaten buna çok ihtiyaç olacak teknolojiye karşı açık olmamız lazım. Bizim artık mümkün olduğunda mavi ya da yeşil hidrrojen yani temiz enerjiye ulaşmamız gerekiyor. Karbonsuzlaştırma mümkün. Karbonsuzlaştırma bizim önem verdiğimiz konu olacak. Ama bu problemim sadece bir ayağı.

. Bence şu net artık: Teknolojik imkanların sonuna ulaşmadık. Yeni fırsatlar hala var. Türkiye enerji şebekesi olarak düşünüldüğünde Almanya’nın ciddi miktarda enerjiyi ithal etmesi gerekiyor. Bu karbondioksit moneküleri de beraberinde getiriyor. Dünya ticaret örgütü gibi kurumlara saygı duyulmalı onların çalışmaları göz ardı edilmemelidir onlara güvenilmelidir.

. Birlikte hareket edebilirsek bu var olan güveni neden tamamlamayalım. Türkiye bu konuda iyi yolda ilerliyor. Elbette önümüzde zorluklar var.. Neden bunları birlikte aşamayalım.