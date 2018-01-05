Sektörün kolesterolü yüksek

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Başkan Vekili Sinan Öncel, organize perakendenin 2017'yi yaklaşık 800 milyar lira ciroyla kapattığını ve geçen yıl yaklaşık yüzde 10-12 arasında büyüme yaşandığını ifade ederek, "Bu yıl organize perakendenin en az yüzde 10 büyümeyle 880 milyar lira ciroya ulaşmasını ve bu cironun istihdama olumlu katkısını bekliyoruz." dedi.

Sinan Öncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TAMPF'ın, tüm alışveriş merkezleri ve organize perakendecileri temsil eden 5 sektörel derneğin çatı kuruluşu olduğunu, halihazırda 11 milyon metrekare alan ve 75 bin satış noktasını temsil ettiğini bildirdi.

Öncel, söz konusu sektörel derneklerin Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, Birleşmiş Markalar Derneği, Gıda Perakendecileri Derneği, Kategori Mağazacılığı Derneği ile Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği olduğunu hatırlattı.

Türkiye'de organize perakendenin her geçen yıl büyüdüğünü, bu rakamın ülke büyümesinin üzerinde olduğunu belirten Öncel, organize perakendenin 2017'yi yaklaşık 800 milyar lira ciroyla kapattığını söyledi.

Öncel, "BMD'nin PwC'ye hazırlattığı rapora göre, organize perakendede, geçen yıl yaklaşık yüzde 10-12 arasında büyüme yaşandı. Söz konusu rakam 2016'da yüzde 11,9 şeklinde gerçekleşmişti. Bununla birlikte Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, kredi kartı harcamalarında geçen yılın 11 ayında yüzde 14'lük artış yaşandı." diye konuştu.

Yine BMD araştırmasına göre metrekare bazında büyümede sıkıntı olduğunu dile getiren Öncel, "Yeni mağaza açarak büyümeyi büyüme olarak görmüyoruz. Bire bir büyüme rakamlarını baz alıyoruz." dedi.



Sinan Öncel, "Bire bir büyüme rakamlarını da ortaya koyduğumuz zaman yine 2018'de yüzde 10'luk bir büyüme sağlayacağız. 2017'de özellikle döviz artışı, kira giderlerinin yükselişi, turist sayısındaki azalma sonrası perakende sektörünün karlılığı azaldı ancak sektör 2018'de büyümeye devam edecek." şeklinde konuştu.

Perakendenin kan değerlerinde bazı sıkıntılar olduğunu ve bunu çözmeleri gerektiğini belirten Öncel, "Sektör dışarıdan bakıldığında gayet başarılı, kaslı, yapılı ve sağlıklı görünüyor ama kolesterolü yüksek. Onu düşürmeliyiz. Onu düşürmediğimizde bu yapılı, yiğit, delikanlı sektör kalp krizi geçirebilir." ifadelerini kullandı.

Öncel, büyüme konularında harcamalar kısılsa dahi nüfus artışı sayesinde perakendenin büyüme trendinin devam ettiğini ve edeceğini ancak tüketici güven endeksinin düşüklüğünün istedikleri seviyede olmadığını vurguladı.

Organize perakende sektöründeki istihdam sayısının bu yıl 850 binden 900 bine çıkmasını beklediklerini ifade eden Öncel, "Ayrıca, genç nüfusumuz artıyor ve nüfus artış hızımız da iyi. Yeni AVM'ler de açılıyor. İstihdamın yanı sıra ciromuzda da artışlar bekliyoruz. Bu yıl organize perakendenin en az yüzde 10 büyümeyle 880 milyar lira ciroya ulaşmasını ve bu cironun istihdama olumlu katkısını bekliyoruz." diye konuştu. İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN

