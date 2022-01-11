Sektörünün şampiyonu Ulusoy Söke Un'u satın aldı

Fahrettin Ulusoy tarafından 1969 yılında Samsun’da kurulan Ulusoy Un, 2020 yılında ulaştığı 4 milyar 345 milyon TL’lik ciroyla sektörünün en büyük 3. un firmasından biri olarak gösteriliyor. Samsun’da 1200 ton/gün ve 500 ton/gün, Çorlu’da 400 ton/gün olmak üzere toplam 2100 ton/gün buğday işleme kapasiteli 3 fabrikası ve 300 bin tondan fazla tahıl stoklama kapasitesine sahip silo, depo ve serbest bölge depolarıyla Ulusoy Un, 2020 verilerine göre İSO500 listesinde Türkiye’nin en büyük 345., TİM500 listesinde 350., Fortune500 listesinde 75. ve Capital500 listesinde de 109. sırada yer alıyor. Ulusoy Un, 100. yıl hedefleri doğrultusunda 1963 yılında Aydın Söke-Sazlıköy’de kurulan ve 2015 yılında İngiliz menşeli özel sermaye fonu Mediterra Capital Partners tarafından satın alınan Söke Un’un hisselerinin tamamını satın aldı. Ulusoy Un, Ankara ve Söke’deki fabrikalarıyla 1100 ton/gün üretim kapasitesi bulunan ve yüzde 100 iç sektöre üretim yapan Söke Un’u satın almak için 17.02.2021 tarihinde Mediterra Capital Partners kontrolünde faaliyet gösteren Moms Kitchen International S.a.r.l ile bir gizlilik anlaşması imzalamış, satışla ilgili çalışmalar başlamıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Bir aile şirketi olarak kurulup, Aralık 2014 yılında halka arz olan şirketimiz için ikinci bir kırılma noktası yaşıyoruz. Söke Un’u satın almamızla birlikte 2100 ton/gün buğday işleme kapasitemizi, 3200 ton/güne çıkarmış olacağız. Aile şirketi olarak faaliyet gösterip 2015 yılında İngiliz Mediterra Capital Partners’a geçen Söke Un’un, Türkiye ekonomisinin yatırımlarla büyüme performansı göstermesi gerektiği bir dönemde firmamız uhdesinde kalması, Ulusoy Un’u 100. yılında ‘küresel bazda bir gıda şirketi’ hedeflerine bir adım daha yaklaştırmış oldu. Bu dev satın alma, 4,7 milyar dolarlık dünya un ihracatının yaklaşık 1 milyar dolarlık kısmını üstlenen, 8 yıldır dünyadaki un ihracat liderliğini koruyan ülkemiz ve sektörümüz adına da önemli bir adım oldu.” dedi.