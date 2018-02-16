DHL, dünya çapında 220 ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor. 350 bin çalışanı
bulunan firma Türkiye’de de uzunca bir süredir faaliyet gösteriyor. Alman DHL Group
çatısı altında Deutsche Post, DHL Express, DHL Parsel, DHL eCommerce, DHL
Global Forwarding, DHL Freight ve DHL Supply Chain gibi şirketler bulunuyor. Bu
şirketlerden DHL Express, Türkiye’de kendi alanında etkin bir şirket. Pazar payının
yüzde 50’ye yakın olduğu tahmin edilen şirket Türkiye’de her geçen gün büyüyor.
Türkiye ortalamasının iki katı hızla büyüdüğünü belirtiliyor.
Şirketin yöneticileri, dünyanın her yerinde çalışanlara aynı şekilde davranıldığı
beyanatları vermişti. Yani yöneticilerin iddiasına göre, Almanya’daki işçi de
Singapur’daki işçi de Türkiye’deki işçi de doğum günü gibi özel günlerde aynı
hediyeyi alıyormuş. İşçiler arasında, ülkeler arasında ayrım yokmuş. Bu özelliklerini
de her toplantıda vurguluyorlar. Ancak bize geçtiğimiz hafta ilginç bir bilgi geldi.
Türkiye’deki DHL Express’te ilginç bir olay yaşanmış. Türkiye’deki işçilerin bir kısmı
geçen yıl sendikal örgütlenme çabasına girişmişler. Çalışanlar sendikaya üye
olmaya başlamış. Bu duruma bozulan DHL Express Türkiye yönetimi, sendikal
faaliyet gösteren çalışanların iş akitlerini tek taraflı feshetmiş. Yeri geldiğinde bütün
işçilerimize eşit davranıyoruz diyen Alman DHL Express yönetimi sendikaya üye
olmak isteyen işçilerin gözünün yaşına bakmamış. Bu durum sizce Almanya’da,
bırakın Almanya’yı Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde mümkün olabilir mi? Biz
duyduklarımızı aktardık. DHL Express’ten açıklama gelirse ona da yer vermek
isteriz…
(paradergisi)
Sendika isteyen işçileri kovdu
DHL, dünya çapında 220 ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor. 350 bin çalışanı bulunan firma Türkiye’de de uzunca bir süredir faaliyet gösteriyor.
16 Şubat 2018 Cuma 23:31
DHL, dünya çapında 220 ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor. 350 bin çalışanı