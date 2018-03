Sendika isteyen işçileri kovdu

DHL, dünya çapında 220 ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor. 350 bin çalışanı

bulunan firma Türkiye’de de uzunca bir süredir faaliyet gösteriyor. Alman DHL Group

çatısı altında Deutsche Post, DHL Express, DHL Parsel, DHL eCommerce, DHL

Global Forwarding, DHL Freight ve DHL Supply Chain gibi şirketler bulunuyor. Bu

şirketlerden DHL Express, Türkiye’de kendi alanında etkin bir şirket. Pazar payının

yüzde 50’ye yakın olduğu tahmin edilen şirket Türkiye’de her geçen gün büyüyor.

Türkiye ortalamasının iki katı hızla büyüdüğünü belirtiliyor.

Şirketin yöneticileri, dünyanın her yerinde çalışanlara aynı şekilde davranıldığı

beyanatları vermişti. Yani yöneticilerin iddiasına göre, Almanya’daki işçi de

Singapur’daki işçi de Türkiye’deki işçi de doğum günü gibi özel günlerde aynı

hediyeyi alıyormuş. İşçiler arasında, ülkeler arasında ayrım yokmuş. Bu özelliklerini

de her toplantıda vurguluyorlar. Ancak bize geçtiğimiz hafta ilginç bir bilgi geldi.

Türkiye’deki DHL Express’te ilginç bir olay yaşanmış. Türkiye’deki işçilerin bir kısmı

geçen yıl sendikal örgütlenme çabasına girişmişler. Çalışanlar sendikaya üye

olmaya başlamış. Bu duruma bozulan DHL Express Türkiye yönetimi, sendikal

faaliyet gösteren çalışanların iş akitlerini tek taraflı feshetmiş. Yeri geldiğinde bütün

işçilerimize eşit davranıyoruz diyen Alman DHL Express yönetimi sendikaya üye

olmak isteyen işçilerin gözünün yaşına bakmamış. Bu durum sizce Almanya’da,

bırakın Almanya’yı Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde mümkün olabilir mi? Biz

duyduklarımızı aktardık. DHL Express’ten açıklama gelirse ona da yer vermek

isteriz…

(paradergisi)