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Sertifikalarını alacaklar Avcılar’ın mavi yelken açması için çalışacaklar

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hancerli’nin başlattığı farkındalık çalışmasına katılan 210 gıda ile ilgili kurum ve kişiye “Güvenli2023-Güvenilir Eller sertifikası” verilecek.

Sertifikalarını alacaklar Avcılar’ın mavi yelken açması için çalışacaklar
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Başkan Hançerli’nin kentsel dönüşüm çalışması ile öne çıkardığı daha güvenilir Avcılar çalışmasına yeni boyut getiren güvenilirlik eğitimi ile esnaf virüse karşı kalkan oluşturup daha güvenilir bir kent mesajı verecek.

Avcılar Belediyesi’nin önderliğinde Güvenilir Ürün Platformu ve Unilever Ev Dışı Tüketim işbirliğiyle 8 Mart tarihinde gıda üretim ve satışı yapan esnafa yönelik başlayan eğitimlerde ilk etap sona erdi. Gıda güvenliği, ürün ve tüketici güvenliği, sunum teknikleri, pandemide markalaşma ve güncel mevzuat bilgisi gibi ana başlıkları içeren “Güvenli2023-Güvenilir Eller” projesinde eğitim gören 210 esnafa sertifikaları 26 Mart Cuma saat 14:30 da düzenlenen bir törenle dağıtılacak.

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli’nin katılımıyla online olarak gerçekleştirilecek etkinlikte sertifikalar sahipleri ile buluşacak.

Etkinliğe aşağıdaki linkten katılabilirsiniz.

Link: https://us02web.zoom.us/j/89051296832

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Anahtar Kelimeler:
#avcılar Belediyesi#unilever#güvenilir Eller#Güvenilir2023 İstanbul#Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hancerli’
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