Sertifikalarını aldılar daha güvenilir İstanbul için yol aldılar

9-28 Kasım tarihleri arasında İstanbul Ticaret Odası üyesi firma ve çalışanları için düzenlenen eğitim serisinde güvenli üründen güvenli üretime, tüketici güvenliğinde pandemide iletişime kadar bir çok konu başlığı ile eğitimler düzenlendi. Üretim işletmeleri, hazır gıda işletmeleri ve perakende sektöründe faaliyet gösteren firmaların kendi kategorilerine göre aldıkları eğitimlere yaklaşık 600 kişi katıldı. Online sınavdan yeterli puanı alarak sertifika almaya hak kazanan 102 kişinin isimleri ise düzenlenen sertifika töreninde açıklandı.

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak ve projenin hayata geçmesinde öncü olan isimlerden İstanbul Ticaret Odası Sayman Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özer’in de katılımı ile gerçekleşen törene güvenli üretime devam ortak açıklaması dikkat çekti.

Avdagiç: Koronavirüs’ü dayanışma ile üretimden vazgeçmeyerek yeneceğiz

“Koronavirüsü, dayanışma ile ve üretimden vazgeçmeyerek yeneceğiz. Koronavirüs korkusuna teslim olmayacağız. Türkiye’de ilk vak’anın çıkmasının üzerinden yaklaşık 9 ay geçti. Hamdolsun, İstanbul iş dünyası olarak bunu, az önce ifade ettiğim dayanışmayla ve üretimden vazgeçmeyerek başardık. Bugün online olarak yaptığımız bu toplantı da bu iki önemli unsurun mükemmel bir örneğidir. Biz gerek kamu, gerek reel sektör ve gerekse STK’larla hem dayanışmanın, hem de üretime devam arzusunun en güzel örneğini Güvenli 2023 İstanbul Projesiyle verdik.

Özellikle pandemi sürecindeki bu eğitimleri çok önemsiyoruz. Çünkü bizi, tam da bu dönemde, diğer ülkelerden öne çıkartacak, tedarik ve üretim üssüne dönüştürecek, küresel ticaretteki payımızı artıracak olan; standartlarımızı geliştirmemizdir. Bu yüzden bu tür eğitimleri önemsiyor ve yaygınlaştırarak sürdürüyoruz. Sizler de hem paydaşlarımız, hem de katılımcılar olarak projeye iştirak edip bu tür eğitimlere verdiğiniz değeri gösterdiniz.

İstanbul’a “Güvenli Şehir” vasfını kazandırıyoruz

Bir önemli nokta da bu eğitimlerin gıda ve tarım sektörlerini kapsaması… Hepimiz biliyoruz ki, gıda ve tarım sektörü en stratejik sektör haline gelmiştir. Kovid-19 salgını bu sektörün önemini bir kez daha gösterdi. Türkiye ise gıda ve tarımı, ekonomik üstünlüğü için kullanacak büyük bir imkana sahip.Ayrıca salgınla birlikte güvenli üretim daha da önem kazandı. İç ve dış tüketicinin talepleri çeşitlendi. Geniş bir yelpazede hizmet veren gıda üreticisi firmalar da, özellikle pandemi sonrası gelen yeni düzenlemelere uyum sağlamaya çalışıyor. İTO olarak biz de, bu sürece olumlu katkıda bulunmak amacıyla siz kıymetli paydaşlarımızla Güvenli 2023 İstanbul Projesini geliştirdik. Gıda sektöründeki firmalara verdiğimiz bu eğitimler vasıtasıyla, ticaret ve ekonomimizin gelişmesi yönündeki çalışmaları desteklediğimizi ortaya koyduk. Son olarak belirtmeliyim ki, tüm paydaşlar olarak, hep birlikte önemli bir iş daha yapıyor ve İstanbul’a “Güvenli Şehir” vasfını kazandırıyoruz. Umuyor ve diliyorum ki, özellikle sertifika almaya hak kazanan katılımcılarımızın katkısıyla İstanbul, pandemi döneminde sadece sağlık açısından değil, gıda ve diğer sektörler bakımından da “güvenli” bir şehir olacaktır.

Ahmet Yavuz Karaca: Derdimiz işletmeleri asgari hijyen seviyesine çıkarabilmek

Güvenli gıdanın tarladan sofraya kadar uzanan bir süreç olduğunu anlatan İstanbul Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, ‘’Denetimler ilk önce tarlada üretim ile başlar, tarımda pestisit analizleri, hayvancılıkta antibiyotik ve ilaç kalıntıları kontrolünün ardından işletme ve perakende kontrolleri gelir. Bu yıl 180 bin 500 denetim ile bir nevi eğitim denetimi de yaptık. Derdimiz işletmeleri asgari hijyen seviyesine çıkarabilmek” dedi.