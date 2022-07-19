Sessiz borular beğenildi

Yarım asırdan bu yana dünya plastik boru sektöründe öne çıkan Wavin Türkiye, Irak ve Mısır’ın en büyük inşaat sektörü fuarları Reconstruct Erbil ile The Big 5 Construct Egypt 2022’ye katıldı. Binlerce ziyaretçiyi ağırlayan fuarlarda; Wavin’in Aquacell, SiTech+ , Pilsa PPR borular ve AS+ sessiz boruları ziyaretçilerden beğeni topladı.

500 çalışanıyla inşaat ve alt yapıya yönelik geniş yelpazede ve yüksek kalitede boru ve ek parça sistem çözümleri geliştiren Wavin Türkiye, Irak’ın Erbil kentinde ve Mısır’da düzenlenen en büyük inşaat fuarlarına katıldı. Wavin, 24-26 Mayıs’ta düzenlenen Reconstruct Erbil Fuarı’nda Aquacell, SiTech+ sistemleri, 25-27 Haziran’da düzenlenen The Big 5 Egypt Fuarı’nda ise Pilsa PPR ve AS+ sessiz borularıyla ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Sessiz boru Wavin AS+ sistem çözümüne yoğun ilgi

Çoğu Avrupa’da olmak üzere 41 ülkede yaklaşık 30 üretim tesisinde faaliyet gösteren Wavin’in standında su yönetimi, ısıtma & soğutma, su ve gaz dağıtımı ve atık su drenajı ile ilgili enerji verimli, çevreci ve akıllı tüm sistem çözümleri anlatıldı. Ürünlerin uygulama alanları ve demoları ile birçok farklı aktivite de ziyaretçilere sunuldu. Ayrıca sessiz borunun mucidi Wavin’in yenilenmiş üst segment sessiz borusu Wavin AS+ sistem çözümü fuar katılımcılarından yoğun ilgi gördü.