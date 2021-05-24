Seyahat İzin Belgesi gerekli mi?

17 Mayıs’ta açıklanan yeni kademeli normalleşme kararlarıyla birlikte 65 yaş üstü vatandaşların Seyahat İzin Belgesi alma zorunluluğunun kaldırıldığını belirten Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu “65 yaş üstü vatandaşlar bir yılı aşkın bir süredir seyahatleri öncesinde e-devlet üzerinden ya da Alo 199’u arayarak seyahat izin belgesi alarak yolculuk yapabiliyordu. Ancak son yapılan düzenleme sonrasında 65 yaş üstü vatandaşların yolculuklar için Seyahat İzin Belgesi almaları gerekmiyor. Yaz tatili için bilet satın almak isteyen 65 yaş üstü vatandaşların ayrıca bir işlem yapmalarına gerek yok. Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı gün ve saatlerde özel araçlarıyla da yolculuk yapacakların belge almasına gerek yok” açıklamasını yaptı.

Sokağa çıkma yasağı gün ve saatlerinde özel araçla yolculuk için gerekli

İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı Kademeli Normalleşme Genelgesi’ne göre Seyahat İzin Belgesi’nin hafta sonları ya da akşam 21.00 sabah 05.00 saatleri arasında özel araçlarla yapılacak yolculuklar için gerektiğini belirten Hacıbayramoğlu, “Sokağa çıkma yasağının olduğu gün ve saatlerde uçak, otobüs, tren gibi toplu ulaşım araçlarıyla yolculuk yapacaklar kısıtlamalardan muaf. Sadece bilet PNR numaralarını ya da rezervasyon kodlarını göstermeleri yetiyor” diye konuştu.