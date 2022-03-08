Seyidoğlu Gıda'dan Kadınlara 5 bin Karanfil

Dünya Kadınlar Günü için farkındalık oluşturmak adına dağıtılan karanfillerle tüm kadınların gününü kutladıklarını ifade eden Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, "Firma olarak kadın istihdamına ve kadınlarımızın iş hayatına katılımına büyük önem veriyoruz. En kritik görevleri kadın çalışanlarımıza emanet ederek onlara verdiğimiz önemi göstermek için çalışıyoruz. Toplumda kadına şiddetin son bulması kadının hak ettiği değeri görmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Yüklendiği sorumluluklar açısından anne, eş ve iş kadını olarak ayakta kalan kadınlarımız, en büyük saygıyı ve övgüyü hak etmektedir. Ailenin ve toplumun temel taşı olan ve dünyayı sevgiyle dolduran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyorum" dedi.

Firma, dünya kadınlar gününe özel hazırladığı video ile de tüm kadınların gününü kutladı.