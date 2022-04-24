Seyidoğlu'ndan lösemili çocuklara 23 Nisan coşkusu

Yılın belirli dönemlerinde tatlı atölyelerinde çocuklar için sosyal sorumluluk projeleri yapan Seyidoğlu Gıda, 23 Nisan kutlamaları kapsamında LÖSEV ile iş birliği yaparak kapılarını lösemili çocuklara açtı. İstanbul Hadımköy fabrikasında çocuklar ve aileleri için bir kutlama organize eden Seyidoğlu Gıda, pasta atölyesi, kahvaltı ve palyaço etkinlikleri düzenledi. Hedeflerinin çocuklara güzel bir gün geçirmek olduğunu ifade eden Genel Müdür Mehmet Göksu, “Çocuklar bizim her şeyimiz ve geleceğimiz. Bu anlamlı günde onlarla birlikte biz de çocuk olduk. Bir nebze olsun onlara ve ailelerine moral olmak istedik. Çok güzel pastalar yapıp eğlendik. Atamızın armağanı bu özel günü coşkuyla kutladık” diye konuştu.

Etkinlik sonunda Yönetim Kurulu Başkanı Necati Göksu da misafir çocuklara ve ailelerine günün hatırasına hediyeler verdi.

