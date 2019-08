Yılmaz Parlar yazıyor... Türkiye-Ukrayna Ekonomik ilişkilerinde yeni dönem sayfasında serbest ticaret yer alıyor. Ukrayna ve Türkiye arasında serbest ticaret bölgesi üzerinde bir anlaşma imzalanırsa yılda 10 milyar dolar ciroya ulaşabilmesi, karşılıklı ticaret hacmini cari seviyenin neredeyse üç katı artırabilirliği hedefleniyor..

Ukrayna'nın kilit stratejik ortaklarından biri olan Türkiye ile yapılması planlanan anlaşma etkileyici bir model olarak bakılırken elbetde iki ülkede pozitif cari denge düşüncesindeDış Ekonomik İlişkiler Kurulu () ev sahipliğinde 8 Ağustos 2019 Perşembe günü Conrad İstanbul Boshorus Hotelde Türkiye-Ukrayna İş Forumu gerçekleştirildi.İki ülkeden yaklaşık 250 iş insanın katıldğı forumda; Ukrayna Cumhurbaşkanı, T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, DEİK Başkanı Nail Olpak,Başkanı Gennadiy Çijikov ve DEİK-Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Rasim Bekmezci sıcak ekonomik mesajlar verdiler.Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy, Türk iş adamlarının yatırımlarını koruyacağını söyledi.Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 07 Ağustos günü görüştüklerini, ikili ticaret hacmini iki katına çıkartacaklarını, ticaret hacmi hedefinin 10 milyar dolar olarak belirlediklerini söyledi.Bu hedefin iddialı bir hedef olduğunu ve bu hedefe nasıl ulaşılacağı konusunda verdiği bilgiye göre Zelenskyy, "Önerim şu; siz yatırım yapın ben de sizin yatırımlarınızı koruyacağım" dedi. Son 28 yılın Ukrayna için başarılı olmadığını; ancak söz konusu değişikleri uygulamak için bütün imkanlarının olduğunu, 5 yıl içerisinde Ukrayna'nın büyüme oranın yüzde 5, yüzde 7 civarında olacağını, Türkiye’yi kendileriyle birlikte büyümeye davet etdi.Alt yapı sektörüne 20 milyar dolar yatırım yapmayı planladıklarını, savunma sanayi sektöründe değişiklik olacağını, kamu-özel sektör iş birliği projeleri gerçekleştireceklerini, sermaye, teknoloji ve tecrübelerle Ukrayna'ya geliniz dedi.Zelenskyy “40 milyar dolarlık bir pazar oluşturacağız. Bu konuda kamu-özel ortaklığını değerlendiriyoruz. Biz gerçekten birlikte çalışmak istiyoruz. İş dünyasında rakiplerimizi değil iş ortaklarımızı görmek istiyoruz" dedi.Teknoloji açısından Ukrayna'nın çok güçlü olduğunu aktaran Zelenskyy: "Özellikle enerji pazarında özgür rekabeti öngören şartları oluşturacağız. Gümrük, vergi ve sınır serbestliğinde ilgili değişimlere başladık. Siz yatırım yapın ben sizi koruyacağım." Açıklamalarında bulundu.T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkler ve Ukraynalıların medeniyetlerin beşiği olmuş Karadeniz'de her zaman kalıcı imzalar atmış iki millet olduğunu, her iki ülkenin sahip olduğu potansiyellerle birbirini tamamladığını ifade etdi. Pekcan "Önümüzdeki dönemde de ülkelerimiz arasındaki bu potansiyeli artırarak, realize edilmesini biz devletler olarak destekliyoruz. Size iş dünyasının önünü açacağız. Cumhurbaşkanımızın hedef gösterdiği üzere dış ticaret hacmimizi 10 milyar dolara yükseltmek ilk çıtamız. Türk inşaat firmaları bugüne kadar Ukrayna'da 5,9 milyar dolarlık proje gerçekleştirmiştir.” Dedi.Teknolojinin ve dünya ekonomisinin içinden geçtiği dönüşüme işaret eden Pekcan, 10 yıl sonra bambaşka ekonomilerin ortaya çıkacağını söyledi.Pekcan, küresel ticaretteki korumacılığın had safhaya ulaştığını anımsatarak, 2019'un aralık ayında anlaşmazlıkların çözülememesi halinde daha büyük problemlerin ortaya çıkabileceğine işaret etti.Dünyada ticaret savaşlarının kızıştığı bir dönemde Doğu Avrupa'nın en dinamik ve potansiyeli yüksek iki ülkesi olan Türkiye ve Ukrayna'nın ekonomilerini büyüteceğini anlatan Pekcan, "Türkiye ve Ukrayna arasındaki ticaret hacmi 4,1 milyar dolar ve hedefimiz bunu 10 milyar dolara çıkarmak. Ancak bu şu anda Türkiye aleyhinde seyrediyor. Hala 1,2 milyar dolar ticaret açığı veriyoruz. Bu rakamlar iki ülkenin potansiyelini yansıtmamakta. Bizim amacımız bu rakamı daha fazla artırarak, önce 10 milyar dolar, sonra da 20 milyar dolar hedefine dengeli bir ticaret altyapısıyla ulaştırmak.Bunun için de bütün dünyada olduğu gibi ikili ticaret anlaşmaları artık önem arz etmekte. Bizim Ukrayna ile görüşmelerimiz var. 2011 yılındaki beklentiler artık değişti. Dünya o kadar hızlı değişiyor ki günümüz koşullarına göre, iki ülkenin de önceliklerini dikkate alarak, sektörlerini dikkate alarak, Cumhurbaşkanımızın da talimatları doğrultusunda en kısa zamanda bu anlaşmanın imzalanmasını gerçekleştireceğiz. Amacımız iki ülkenin de yararına bir anlaşma yapmak, kazan-kazan ilkesine uygun ve dengeli bir şekilde dış ticaret hacmimizi artırmak." Şeklinde ifade etdi.Pekcan, karşılıklı yatırımların artırılması için çalışmalara başladıklarını, yatırımların karşılıklı korunması ve teşviki anlaşmalarını güncellediklerini söyledi.Pek çok anlaşmanın yapılması, yenilenmesi ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapıldığını anlatan Pekcan, "Tüm bu anlaşmalar vesile, işi yapacak olan siz iş insanlarısınız. Biz devletler olarak bugün buradayız. Biz iki iş dünyasının önündeki engelleri kaldırmaya hazırız. Bu ticaret hacmini artıracak, yatırımları karşılıklı olarak artıracak olan sizlersiniz." değerlendirmesini yaptı.Türk inşaat ve müteahhitlik sektörünün dünyadaki başarılarını hatırlatan Pekcan, Türkiye'nin bu alanda Çin'den sonra dünyanın ikinci önemli oyuncusu olduğunu söyledi.Pekcan, “Ukrayna yeni bir yatırım atağına giriyor. Altyapı yatırımları özellikle Türk firmalarının Ukrayna'nın büyümesinde, gelişmesinde, refah düzeyinin artmasında katkı sağlamasından memnuniyet duyacak ve destekleyeceğiz. Aynı zamanda diyalog kanallarını açık tutacağız. Bu sayede iş dünyasının karşılaştığı sorunların çözümünde de aktif rol oynayacağız. Gerek Türkiye'de gerek Ukrayna'da yaptığımız iş forumları, çalıştaylar bunlara vesile olacak, iki iş dünyasını bir araya getirecek" dediPekcan, Ticaret Bakanlığının dış ticareti geliştirmek için gümrüklerde modernizasyon ve e-ihracat gibi alanlarda önemli çalışmalar yaptığını hatırlatarak, Türkiye ile dış ticaretin büyük kolaylıklar sunduğunu söyledi.Ticaret Bakanlığı olarak Ukrayna ile gümrük sistemlerinin basitleştirilmesi ve şeffaflaştırılması konusunda iş birliği yapabileceklerin işaret eden Ruhsar Pekcan, pek çok alanda iş birliğine hazır olduklarını kaydetti.DEİK Başkanı Nail Olpak amaçlarının ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve karşılıklı yatırımları artırmak olduğunu belirtdi.Olpak Henüz istenilen seviyeye ulaşmamış olan dış ticareti geliştirmeye çalışırken, üçüncü ülkelerde ortak projeleri geliştirmenin de önemli olduğunu söyledi. Ukrayna'nın Türkiye'ye tarım, sanayi, inşaat sektörleri ve ayrıca deneyim sahibi olduğu PPP alanında, ciddi ihracat potansiyeli sunduğuna dikkat çeken Olpak, "Geçen yıl 1,5 milyar dolar ihracat yaptığımız Ukrayna'dan, 2,6 milyar dolarlık ithalat yaptık. Amacımız, karşılıklı ticaretimizi dengeli bir şekilde 10 milyar dolara taşımak" dedi.Türkiye ve Ukrayna arasında daha fazla iş yapılması için Ukrayna tarafından beklenen ve Türkiye'nin önünü açacak konulara değinen Olpak, "Ülkelerimiz arasında 2011 yılında başlayan ve günümüz şartlarında güncellenmesi gereken Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanması sürecinde büyük yol alınmış olmasına rağmen, müzakereler henüz sonuçlanmadı. En kısa zamanda her iki tarafın da menfaatine olacak şekilde tamamlanmasını diliyoruz. İki ülke arasında vize uygulamasının karşılıklı olarak kaldırılmış olması önemli, teşekkür ediyoruz. Buna ek olarak, Ukrayna'daki Türk iş insanlarına çalışma ve oturma izinlerinin verilmesinde sıkıntıların yaşanabildiği dile getiriliyor. Bu konunun da düzene girmesi, Türkiye'den kalifiye eleman getirme ihtiyacı olan firmalarımız açısından önemlidir" açıklamasını yaptı.Olpak ayrıca, gümrük işlemlerinin hızlandırılması, prosedür karmaşıklığının giderilmesi, yatırımcılar için teşviklerin artırılması, ekonomik mevzuatta yapılan değişikliklerin daha hızlı ve yaygın şekilde duyurulması, serbest bölge işletmeciliği konusunda Türk girişimcilerimize açılım sağlanması, mevzuat ve yasal düzenlemelerde yeniliklerin yapılması ve reform çalışmalarının hızlandırılması konularının Ukrayna'da iş yapan Türk şirketlerinin sıklıkla dile getirdikleri talepler olduğunu söyledi.Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gennadiy Çijikov, Türkiye'nin uzun yıllardır Ukrayna'nın en önemli ticaret ve ekonomi ortaklarından biri olduğunu söyledi. Ukrayna'da yüksek teknoloji alanlarında yatırım yapılabileceğini belirten Çijikov, "Makine üreticiliği, uçak üreticiliği, savunma sanayi, teknoloji alanlarını özellikle vurgulamak istiyoruz. Bizim ülkelerimiz arasında Serbest Ticaret Anlaşması yapılması önemli. Bölgeler arası ilişkiler de çok önemli. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde enerji, yol, altyapı, tarım alanlarında iş birliği potansiyeli büyük. Biz üçüncü ülkelerde çalışmaya önem veriyoruz. Özellikle İran, Afganistan ve başka komşu ülkelerin çoğunda faaliyet gösterebiliriz. Türk ortaklarımızın deneyimini, devlet ve özel sektör arasındaki iş birliğini öğrenebiliriz. Yeni havalimanı bu konuda güzel bir örnek. İki ülke ilişkilerimize önem veriyoruz. Bugün burada iş birliğimizin imzalanması bu ilişkilerimize büyük katkı sunacaktır. Önümüzde büyük işler var" şeklinde konuştu.DEİK-Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Rasim Bekmezci, "Ukrayna ile iş birliklerimizi her alanda geliştirmeye kararlıyız. İş Konseyimiz bu süreçte her zaman aktif rol üstlenmeye hazır" dedi. Hali hazırda çeşitli yollar ile Ukrayna'ya gelmiş 3 milyar dolar Türk yatırımının mevcut olduğunu kaydeden Bekmezci, "Ukrayna sınırları dahilinde 3'üncü en büyük yatırımcı ülke konumundayız. Günümüzde Ukrayna'da 600'den fazla kayıtlı Türk sermayeli şirket faaliyet gösteriyor. Türk inşaat firmalarımız Ukrayna'da 5 milyar dolar değerinde 200'ün üzerinde proje tamamladı" ifadelerini kullandı.Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) en kısa zamanda imzalanması gerektiğini vurgulayan Bekmezci, "STA imzalanır ise karşılıklı ortak yatırımlarımız artacak, kayıt dışı ihracat ve ithalat azalacağından haksız rekabet ortadan kalkacak, sonuç olarak devletlerimizin kasasına vergi olarak dönecektir. Ayrıca, Ukrayna'da, içerisinde bürokratik engellerin minimuma indirgendiği, tüm enerji ve telekomünikasyon alt yapısının hazır olduğu, yatırım ve ticaret kurallarının kesin çizgiler ile belirlendiği Türk-Ukrayna OSB'si hayata geçirilmesini öneriyoruz" dedi.Forumun açılış konuşmalarının ardından, DEİK ile Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası arasında iş birliği anlaşması,DEİK Başkanı Nail Olpak ve Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gennadiy Çijikov tarafından imzalandı. Sonrasında B2B görüşmeler gerçekleşti.Ukrayna Türkiye'ye çoğunlukla metaller, tohumlar, hububat, odun, yağ ve cevher tedarik ediyorlar. Türkiye Ukrayna’ya araçlar, plastikler, yüksek marjlı seyahat hizmetleri ihraç ediyor.Ukrayna'dan Türkiye'ye yapılan başlıca ihracat ürünleri arasında demir metalleri (% 42.4), yağlı tohumlar ve tohumlar (11.9), mahsuller (9.4), odun ve ağaç ürünleri (5.5), yağlar ve yağlar oldu. hayvansal veya bitkisel kökenli (4.2), cevher, cüruf ve kül (% 3,8). Aynı zamanda, Türkiye’den Ukrayna’ya demir yolu (% 11.2), kazan ve otomobil (10.6), yemeklik meyve ve kuruyemiş (9.8), yağ bitkilerinin tohum ve meyveleri (6.7) hariç ), plastikler ve polimerik malzemeler , demir metaller ve sebzeler (% 2.7). şeklinde özetlenebilir.