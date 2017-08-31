Sıcak havalar internetten alışverişi artırıyor

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Hava sıcaklığının arttığı günlerde ev ya da ofisten çıkmak istemeyen tüketiciler, alışveriş için internete yöneliyor.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilerin sıcaktan bunaldığı, dışarı çıkmak istemediği dönemlerde e-ticaretin arttığını, bu dönemlerde internetten alışverişe büyük ilgi olduğunu söyledi.

Ekmekçi, internet sayesinde tüketicilerin mağazaya gitmeden, trafik veya otopark sıkıntısı çekmeden alışveriş yaptığını, klimalı ofis veya evlerden istenilen ürünün kolayca alınabildiğini anlattı.

Sıcak dönemde en çok havuz ve deniz ürünleri, klima ile vantilatör gibi ürünlerin satıldığını belirten Ekmekçi, "Bu yaz özellikle flamingo gibi farklı konseptte, dekoratif havuz ve deniz yatakları talep gördü." dedi.

Ekmekçi, sıcak havaların genelde satışları artırdığına işaret ederek, "Ancak bahsettiğim ürünlerde çok daha fazla artış oluyor. Havaların çok sıcak gittiği zamanlarda internetten alışveriş yüzde 40'a varan oranlarda artıyor. Bu yaz sıcaklıkların zaman zaman mevsim normallerinin üzerine çıkması klima satışlarını 3 kat artırmıştı." şeklinde konuştu.



- "Kavurucu sıcaklar, insanları evden alışverişin kolaylığına yöneltiyor"



n11.com Satış Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak da bu yaz sıcaklıkların ülke genelinde zaman zaman çok yoğun hissedildiğini, bu dönemlerde insanların dışarı çıkmayı tercih etmediğini söyledi.

Dışarı çıkmayan tüketicilerin ev ve ofislerde klimalı ortamlarda vakit geçirdiğini anlatan Koçak, "Özellikle sıcaklığın 38-40 derecelere çıktığı günlerde e-ticarette yüzde 30-50 bandında artış gözlemliyoruz. Kavurucu sıcaklar, insanları evden alışverişin kolaylığına yöneltiyor." dedi.

Koçak, çalışan grubun öğle aralarında ofis ve iş yerinde kalmayı tercih ettiğini, böyle zamanlarda internet üzerinden alışverişe yöneldiğini, yüzde 50'ye varan artış oranında bu durumun da etkili olduğunu vurguladı.

Sıcaklarda internet üzerinden alınan ürünlerin değişiklik gösterdiğini kaydeden Koçak, tatili anımsatan çocuk havuzu, deniz gözlüğü, kamp mobilyası, katlanabilir bisiklet ve çadır gibi ürünlerin satışında ciddi artışlar yaşandığını kaydetti.

Koçak, "yaz mevsiminin olmazsa olmazı" şeklinde nitelendirilen klima, derin dondurucu ve vantilatör satışlarında da artış gözlemlendiğini bildirdi.



- "29 ve 30 Haziran'da klima satışları 4 kat arttı"



Sahibinden.com Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Boğaç Göncü ise bu yıl zaman zaman rekor sıcaklıklar yaşandığını hatırlatarak, özellikle son 30 yılın rekorunun kırıldığı 29 ve 30 Haziran'da klima satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre 4 kat arttığını söyledi.

Göncü, klimanın ardından en ciddi yükselişin vantilatörde olduğunu bildirdi.