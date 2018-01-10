Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Sergisi'ni açtı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, himayesinde gerçekleştirilen "Sıfır Atık Projesi" çalışmaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören çocuklarca hazırlanan Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Sergisi'nin açılışını yaptı.

Emine Erdoğan, himayesinde gerçekleştirilen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde oluşturulan sıfır atık uygulama çalışmaları için Kuzey İdari Bina'yı ziyaret etti.

Burada yetkililerden bilgi alan Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören çocuklar tarafından hazırlanan Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Sergisi'nin açılışını yaptı.

Emine Erdoğan, atık değerlendirme kültürünün çocuk yaşta kazanılması gerçeğinden hareketle, projeye çocukların dahil edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Kullanılabilir atıklardan hazırlanan kıyafetlerle bir sunum yapan çocuklar, şarkılardan oluşan mini bir gösteri sundu.

- Tüm kamu kurumlarında gerçekleşmesi amaçlanıyor

Cumhurbaşkanlığı ofislerinde ve yemekhanesinde etkin şekilde uygulanan projenin, tüm kamu kurumlarına yayılması hedefleniyor.

Atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakılması hedefiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen projenin, öncelikli olarak kamu binalarında uygulanması amaçlandı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı binalarında uygulanmaya başlanan proje çerçevesinde, sıfır atık kültürünün kurumlarda yaygınlaştırılması planlanıyor.

Etkinliğe, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Ecel, Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları ve idari personel katıldı.