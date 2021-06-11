Şimdi de suya saygı projesini başlattı

Moda ve hazır giyim sektörünün öncü kuruluşu Koton, Yaşama Saygı manifestosu doğrultusunda, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları rehberliğinde, sürdürülebilirlik çalışmalarına devam ediyor. Dünyanın içinde bulunduğu sorunların çözümüne katkı sunma anlayışıyla “Suya Saygı” adını verdiği koleksiyonu 8 Haziran Dünya Okyanus Günü’nde tanıtan marka, bu koleksiyon ile 90 bin adet pet şişenin geri dönüştürülmesini ve 28 milyon litre suyun tasarruf edilmesini sağladı. Koton’un 33. yılına özel olarak Şahika Ercümen'in 33 metreye dalış yaptığı lansman, 8 Haziran Dünya Okyanus Günü’nde su altı canlılarının çığlıklarının sesi oldu ve su’yun dünyamız için önemine dikkat çekti.

Better Cotton Initiative (BCI) üyeliğini Türkiye’den ilk marka olarak açıklayan Koton, daha iyi bir dünya hedefine katkıda bulunmak üzere Suya Saygı projesini, Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Milli Sporcu ve UNDP Türkiye’nin Sudaki Yaşam Savunucusu Şahika Ercümen ile birlikte hayata geçiriyor.

Şahika Ercümen’le Suya Saygı projesi kapsamında bir koleksiyon hazırlayan Koton, her birini “suya saygı” anlayışıyla tasarlayarak ürettiği ürünleriyle suyun her damlasını korumayı hedefleyerek çevreci üretim teknikleri kullanıyor. Tamamen doğa dostu materyal ve üretim teknikleri kullanılan Suya Saygı koleksiyonu ile 45 ton daha az karbon salınımı gerçekleşti, 28 milyon litre su tasarrufu elde edildi ve 90 bin adet pet şişe geri dönüştürüldü.

Dünyanın geldiği noktada iş dünyasında sürdürülebilirlik bakış açısının bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu belirten Koton Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Gülden Yılmaz, Koton olarak sürdürülebilirliği markanın varoluşuna anlam katan bir ana çerçeve olarak kabul ettiklerini ifade etti. Yılmaz, “Yaşama Saygı Manifestomuz ile dünyaya, topluma, insana ve işe saygı esasıyla sürdürülebilirlik yolculuğumuzdaki gelişim aşamalarımızı tüm paydaşlarımızla paylaşmayı taahhüt ediyoruz. Yeni döneme Better Cotton Initiative üyeliği ile girmemiz ise bu yoldaki kararlılığımızın önemli bir göstergesidir” dedi.

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların Koton’un daha iyi bir dünya için adımları olduğunun altını çizen Yılmaz, “Pamuğun kalitesinin yanı sıra üretim süreçlerinde; çevreye, çalışana ve insana saygıyı garanti altına alan BCI, sürdürülebilir tarım ilkelerinin uygulanmasına küresel ölçekte destek veriyor. Dünya çapında milyonlarca çiftçinin daha sağlıklı koşullarda pamuk üretmesini sağlıyor. Çiftçilere, suyun verimli kullanılması ve toprağın sağlığının korunması konularında düzenli eğitimler veriyor. Eğitimlerin yanı sıra denetimleriyle de üretim süreçlerinin tüm çalışanlar için; adil, dengeli ve kapsayıcı bir şekilde gerçekleştiğini kontrol ediyor.

Koton olarak, BCI üyeliğimizin birinci yılı tamamlandığında, (Kasım 2021) tüm pamuk içeren ürünlerimizin yüzde 10’unu ve beş sene içinde pamuk içeren ürünlerimizin yüzde 60’ını BCI standartlarına uygun olarak tedarik etmeyi hedefliyoruz. BCI ile bu iş birliğimiz, 5 yılda yaklaşık 8 milyon m3 su tasarrufu sağlayacak. Bu miktarı gözünüzde canlandırmak için yaklaşık 25 bin hanenin ortalama 1 yıllık su tüketimine denk geldiğini söyleyebilirim. Yılda 60 milyon adet üretim yapan bir marka olarak, bu ürün grubumuzdaki her artışın büyük fark yarattığının farkındayız” dedi.

Elma kabuğundan deri, pet şişeden kumaş

Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz Suya Saygı koleksiyonu için dünyanın güzelliklerinden ilham aldıklarını belirtirken, şunları ekledi: “82 parçalık tamamen sürdürülebilir ürünlerden oluşan Suya Saygı koleksiyonumuzu hazırlarken denizden, deniz altı yaşamından, doğadan ve topraktan ilham aldık. Bunu hem renklere hem de desenlere yansıttık. Koleksiyonumuzun ilham kaynağı sadece bu saydıklarım ve Yaşama Saygı vizyonumuz değildi. Genç, sportif, aktivist ve güzel bir kadın olan Şahika Ercümen, onun rekorları ve özellikle UNDP Sudaki Yaşam Savunucusu rolü koleksiyonumuzun en önemli ilham kaynağı oldu.”

Yılmaz, “Koleksiyonda; organik pamuk, BCI sertifikalı pamuk ve geri dönüştürülmüş kumaşlar kullandık. Bunların yanı sıra ayrıca yüzde 50 su tüketimiyle sertifikalı Lenzing Ecovero Viscose kumaş da bu koleksiyonumuzda yerini aldı. Ürünlerin dikiş ipliklerini ve diğer aksesuarlarını da doğal ve doğa dostu ürünlerden seçtik. Elma kabuğundan elde edilen deri görünümlü bir kumaşı da kullandığımız çantalar koleksiyonumuzdaki yenilikçi ürünlerden bir diğeri. 82 parçalık koleksiyonun 19 parçası mayo grubundan oluşuyor.” dedi.

Koton, BCI (Better Cotton Initiative) Üyesi ilk Türk markası

Dünya çapında milyonlarca çiftçinin daha sağlıklı koşullarda pamuk üretmesini sağlamak için oluşturulmuş, kar amacı gütmeyen bir program olan Better Cotton Initiative (BCI) üyesi ilk Türk markası olan Koton, bu üyelikle, pamuk üretiminde sürdürülebilir tarım ilkelerinin uygulanmasına destek veriyor.

‘Better Cotton’ sadece pamuğun kalite sürecinin değil aynı zamanda üretiminin de çevreye, çalışana ve insana saygılı bir şekilde yürütülmesine olanak sağlayan bir süreci ifade ediyor.

BCI, pamuk üretimi yapan milyonlarca çiftçiye, hem kendi üretim süreçlerinde verimlilik sağlamak, hem daha az su ve daha az zararlı kimyasal kullanarak gezegenimizi korumak konusunda rehberlik ediyor. BCI tarafından verilen eğitimler, sürdürülebilir pamuk üretim yöntemleri, suyun verimli kullanılması, toprağın sağlığı ve doğal yapısını korumak, üretim süreçlerinde adil, dengeli ve kapsayıcı bir işleyiş kazandırmak gibi çok boyutlu bir fayda döngüsü yaratmayı hedefliyor.