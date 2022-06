Şimdi yeşil mutfak zamanı

Osman Sağlam tarafından 1976 yılında kurulan Albox, mutfak ve kapı sektöründeki başarılarına mimari dekorasyon alanında da çözümler ortaya koyarak yeni eklemeler yaptı.

Tasarım ile teknoloji harmanlayan Albox, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle, mutfaklarda sürdürülebilirlik dönemini başlatıyor. “Seed By Ahmet Yalçın” isimli yeşil mutfakta bir yandan nane, fesleğen gibi bitkilerinizi yetiştirirken bir yandan da atıklarınızı geri dönüşüm kutusuna atarak çevreyi koruyabilirsiniz.

Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden The Lancet'in 2015'teki kapsamlı kirlilik ve sonuçları raporunu güncellediği son araştırması dünya çapında her yıl ortalama hâlâ 9 milyon insanın kirlilik yüzünden hayatını erken kaybettiğini ortaya koydu. Küresel olarak ev içi ve genel ortam kirliliğinin 2019 yılında toplam 6 milyon 700 bin kişinin ölümüne yol açtığı kaydedildiğinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde artık bir seferberlik haline dönüşen “Sıfır Atık” projesinin, sürdürülebilirlik konularının ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkıyor. Mutfaklarda sürekli inovatif ürünler ortaya çıkaran Albox, çevre duyarlılığıyla mutfaklarda “yeşil” dönemini başlatıyor. İçmimar Ahmet Yalçın tarafından tasarlanan “Seed” isimli mutfakta kullanıcılar artık kendi bitkilerini yetiştirebiliyorlar. Mutfak tezgahında oluşturulan kısımda tohumların ekili olduğu bir toprak kısım yer alıyor. Tohumların büyümesi için de özel bir ultraviyole ışık sistemi kullanılıyor. Led sistemli bu aydınlatma sayesinde elektrik sarfiyatı da minimum miktarda oluyor. Aynı zamanda otomatik sulama sistemi sayesinde belirli aralıklarla bitkiler sulanıyor. Böylece siz bir yandan mutfakta işinizi yaparken bir yandan da yemeklerinizde kullanacağız nane, fesleğen gibi bitkileri yetiştirebiliyorsunuz. Albox Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Sağlam, “Süreç içerisinde sürdürülebilirlikle ilgili sektöre imza atmamız gerektiğini düşünerek bu ürünü geliştirdik. Aslında hayatımızda yaşadığımız bütün detayları bir mutfakta nasıl organize edilebilmesi gerektiğini ve tüketilen ürünlerin geri dönüşümüyle ilgili neler yapılması gerektiğine dair çalışmalarımız oldu. İçmimar Ahmet Yalçın tarafından tasarlanan Seed mutfağımızla sadece kendi adımıza değil, tüm insanlık adına ve dünyanın daha yaşanabilir bir yer olması için çalıştık. Dünyanın hemen hemen her noktasında bizimle çalışan partnerlerimiz ve bayilerimiz var. Onlar aracılığıyla ürünümüzü tüm dünyayla buluşturmak istiyoruz” dedi. Seed by Ahmet Yalçın mutfağın tezgahı tamamen antibakteriyel, yanmaz ve çizilmez porselenden yapıldı. Yine kapaklarda anti bakteriyel, yanmaz ve çizilmez porselen ile E1 normuna sahip lake ve doğal ahşap kullanıldı. Çekmecelerin ve kapak sistemlerinin kulpsuz, dokunmatik olduğu Seed by Ahmet Yalçın mutfak ile artık mutfaklarda yeşil dönem başladı!